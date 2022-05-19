3600 Ek Gösterge’de emeklilik kesenekleri ve tazminat yansıtma oranı detayı! 1450 TL Brüt maaş, 43 bin 500 TL ikramiye! %25 artış! 600-800 puan...

3600 Ek Gösterge'de emeklilik kesenekleri ve tazminat yansıtma oranı detayı! Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor! 1450 TL Brüt maaş, 43 bin 500 TL ikramiye! Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, hükümetle paylaştıkları çalışmaya göre ek göstergede 60 puanlık bir yansıtma oranı artışıyla brüt aylıkta ortalama 1450 lira artış olacağına dikkat çekerek, "Yansıtma oranı ek göstergede püf noktası. 30 yıl çalışan bir memurun emekli ikramiyesi de 43 bin 500 lira artar" dedi. İşte 3600 ek göstergede son gelişmeler...