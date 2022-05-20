Emekliye 4000, asgari ücretliye 5.500 lira eşikte bekliyor! Temmuz zammını duyanların gözleri parıldadı! Enflasyon hesabı yapıldı! Evli, bekar...

Ocak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 51'lik zam sonrası Temmuz'da ikinci bir zam gündeme geldi. Bir süredir konuşulan ara zam hakkında vatandaşlar yeni gelişmeleri merak ediyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından AK Parti Sözcüsü Çelik'ten de konuya ilişkin kritik açıklama geldi. Bu kapsamda 'Asgari ücrete zam var mı, gelecek mi? Asgari ücret Temmuz'da ne kadar artacak, yüzde kaç?' soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Emekli taban aylıklarının 3.500-4.000 lira seviyesine çekilmesi beklenirken, asgari ücretin 5 bin 500 TL olacağı konuşuluyor. İşte son dakika gelişmenin detayları...