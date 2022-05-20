Bu listede olanlar yararlanamayacak! Milyonlarca EYT'linin merak ettiği o hesaplama! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kritik ölçüt! 44 yaş...

EYT SON DAKİKA HABERLERİ! Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalarda son durum gündemde yer alıyor. Sigorta başlangıcı 1999 öncesi olanlar, prim gün sayısını ve çalışma yılını dolduranlar emeklilikte yaşa takılıyor. .. EYT'liler merak içerisinde konuyla iligili gelişmeleri takip ediyor. EYT çıkacak mı, kimleri kapsayacak? soruları en çok araştırılan konuların başında geliyor. 3600 ek gösterge toplantılarının tamamlanmasının ardından masaya konulacak gündem maddesi EYT konusu olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ''Emekçilerimizi, çalışanlarımız endişe etmesinler.'' dedi. Son gelişme 1999 öncesi sigortalı olanları ilgilendiriyor. İşte detaylar...