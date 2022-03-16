3600 ek gösterge ile maaşlar güncelleniyor! Maaşlar, emekli aylıkları ve ikramiyeler, tümüne reset atılıyor! Tüm çalışanlar ve emekliler...

3600 ek gösterge düzenlemesinde gelişmeler yaşanıyor. 2. toplantı 15 Mart Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek toplantıya Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri de katılım gösterecek. Hazırlanan son alternatifli taslaklar gün yüzüne çıktı. Bu taslaklara göre sonuca varılacak. Polis, öğretmen hemşire ve diğer meslek gruplarını ilgilendiriyor. İşte taslakların detayları...