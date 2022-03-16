Devlet para yardımı dağıtıyor! Ne karşılık isteniyor, ne geri ödeme! Başvuran ailelerin çocuklarına 1.611 TL yatırılıyor! Başvurular e-Devlet'e...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her yıl ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının bakımı için ekonomik destek veriyor. 2022 yılında bu ödemelere de zam geldi. Buna göre geçtiğimiz yıl 1259 lira olarak ödenen söz konusu bu yardımlar 1611 liraya yükseldi. SED yardımı olarak bilinen sosyal yardım ödemelerinin alabilmek için başvurular e -devlet üzerinden alınıyor. Dileyenler de İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle de başvuru yapabiliyor. İşte detaylar...