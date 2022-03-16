Devlet para yardımı dağıtıyor! Ne karşılık isteniyor, ne geri ödeme! Başvuran ailelerin çocuklarına 1.611 TL yatırılıyor! Başvurular e-Devlet'e...
Devlet durumu kötü olan vatandaşlara destek çıkmaya devam ediyor. Çocuğu olan aileleri yakından ilgilendiriyor. 2022'de ücret artışları sosyal yardım ücretlerine de yapıldı. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan ailelerin çocukları için her yıl 1259 liralık SED yardımı yapılıyordu. Bu rakam yeni yılla birlikte 1.611 liraya çıktı. Açılımı Sosyal ve Ekonomik Destek olan SED yardımı çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen bir ödemedir. Peki kimler alabiliyor, nasıl başvuru yapılır? İşte yanıtları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her yıl ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının bakımı için ekonomik destek veriyor. 2022 yılında bu ödemelere de zam geldi. Buna göre geçtiğimiz yıl 1259 lira olarak ödenen söz konusu bu yardımlar 1611 liraya yükseldi. SED yardımı olarak bilinen sosyal yardım ödemelerinin alabilmek için başvurular e -devlet üzerinden alınıyor. Dileyenler de İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle de başvuru yapabiliyor. İşte detaylar...
SED yardımı başvuruları e -devlet üzerinden alınmaktadır. İsteyen vatandaşlar İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle de başvuru yapabilirler.
Her ay düzenli olarak yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama yapıldı. Yanık ödemelerle ilgili, ''İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ödediğimiz ortalama Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarını bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttik.'' dedi.