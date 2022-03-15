Emekli ve memurların gözü yarınki toplantıda! 3600 ek gösterge ne getirecek?

1995 yılından bu yana zaman zaman yapılan değişikliklerle çeşitli meslek gruplarında ek göstergeler artırıldı. Ancak bu durum sistemde adaletsizliklere de yol açtı. Şube müdürü daha az gösterge alırken altında çalışan memurlar yüksek göstergede kaldı. Yapılan düzenleme ile bu düzensizliklerin tarihe karışması amaçlanıyor.