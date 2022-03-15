Emekli ve memurların gözü yarınki toplantıda! 3600 ek gösterge ne getirecek?
Milyonlarca kişinin gözü 3600 ek gösterge için yapılacak yeni düzenlemede. Emekli ve memurların gözü yarınki toplantıdayken sendikaların talepleri merak konusu oldu. Öte yandan askerler, hakimler ve öğretim üyelerinin de ek göstergesi masada olacak. Tüm kamu çalışanları için yapılacak düzenlemede kademeli geçiş ve yıllara yayılarak düzenleme de yer alabilecek. Peki 3600 ek gösterge ne getirecek? İşte detaylar…
Yaklaşık 4 milyon kamu çalışanı ve 2.5 milyon emekli memurun beklediği 3600 ek gösterge çalışmalarında sona yaklaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları ile Çalışma Bakanlığı bürokratlarının hazırladığı alternatifli taslaklar ortaya çıkartıldı. Bu taslaklara göre bir karar verilecek.
SORUN TARİHE KARIŞACAK
1995 yılında 657 sayılı yasanın ekli cetvelinde belirlenen ek gösterge rakamları zamanla yapılan değişikliklerle farklılıklar göstermeye başladı. Memurların maaşlarının belirlenmesinde kullanılan parametrelerden birisi olan ek gösterge aynı zamanda emekli maaşını ve emekli ikramiyelerini de belirliyor.
1995 yılından bu yana zaman zaman yapılan değişikliklerle çeşitli meslek gruplarında ek göstergeler artırıldı. Ancak bu durum sistemde adaletsizliklere de yol açtı. Şube müdürü daha az gösterge alırken altında çalışan memurlar yüksek göstergede kaldı. Yapılan düzenleme ile bu düzensizliklerin tarihe karışması amaçlanıyor.