Memur maaşlarına EK ZAM geldi mi? En düşük MEMUR maaşı ne kadar oldu 2023?

EMEKLİNİN TABAN MAAŞI 7.500 TL OLDU!

Başkan Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan açıkladı | VİDEO