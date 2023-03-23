Memur maaşlarına EK ZAM geldi mi? En düşük MEMUR maaşı ne kadar oldu 2023?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında en düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğunu açıkladı. Gözler memur maaşlarına çevrildi. Peki, En düşük MEMUR maaşı ne kadar oldu 2023? Memur maaşlarına EK ZAM geldi mi? Asgari ücretliye zam gelecek mi 2023? İşte detaylar.
23.03.2023 09:26 - Son Güncelleme: 23.03.2023 09:33
Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında en düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğunu duyurdu. Bu gelişmelerler birlikte memur maaşlarında değişiklik olacak mı merak ediliyor. Peki, En düşük MEMUR maaşı ne kadar oldu 2023? Memur maaşlarına EK ZAM geldi mi? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...
EMEKLİNİN TABAN MAAŞI 7.500 TL OLDU!
Başkan Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7500 TL OLACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Başkan Erdoğan'a sunuldu. Bununla beraber Başkan Erdoğan kararını verdi.