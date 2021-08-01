36 ay vadeli hemen hesaba yatıyor! Ziraat Bankası’ndan öğrencilere eğitim kredisi ile nakit para desteği müjdesi geldi!

Ziraat Bankası bütün öğrenciler amacıyla mühim duyuruda bulundu. Banka doğrultusundan oluşturulan yazılı açıklamada, okul, üniversite, kurs ya da dershane giderin karşılanması amacıyla nakit para verildiği bildirildi. Bu kapsamda oluşturulan açıklamada, "Her türlü okul, üniversite, kurs ya da dershane giderinizin finansmanı amacıyla size özel Eğitim Kredimize anında başvurun; 36 aya kadar vade imkânı vasıtası ile ihtiyaçlarınız amacıyla geleceğinize ara vermeyin." İfadeleri kullanıldı. Eğitim kredisi başvurunuzu banka şubelerinden ya da bankaların online bankacılık hizmetleri üzerinden yapabilirsiniz. Kredi alımı ve ödeme döneminde en çok özen göstermeniz gereken konu ise aylık kredi ödemelerinin aile bütçenize uygun olması ve mantıklı rakamlarda yapılmasıdır.