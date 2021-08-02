Ve belli oldu! 246 bin liraya kadar... Zam geldi ve ödeme miktarı değişti, yeni emekli ikramiyesi tutarı…

Ve sonunda belli oldu! Peş peşe açıklama yapıldı. Yüz binlerce çalışan amacıyla geçerli. Zam yapıldı. Ödenen tutarlar değişti. Yeni ikramiye miktarı belli oldu. Tek tek açıklandı. 246 bin liraya kadar çıkıyor. Kim ne kadar emekli ikramiyesi alacak? İşte detaylar… İşçilerde; memurlar gibi hizmet vakitlerine dair olarak emekli olduklarında aldıkları toplu paranın adı 'kıdem tazminatı'. Ama emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatının benzer ve değişik tarafları var. Memur her çalışma senesi amacıyla emekli ikramiyesi alıyor, hizmet vakitsinde üst sınır yok. Bir senedan az vakitler amacıyla emekli ikramiyesi alamıyor.