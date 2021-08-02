KOSGEB açıkladı: 250 bin TL’yi aşan hibe desteği! İş kurmak isteyenleri zil çalıp oynatacak haber! İşte başvuru detayları

Yeni iş kurmak isteyenler amacıyla KOSGEB doğrultusundan yeni girişimci uygulaması içeriğinde destek veriliyor. Bu destek, işletmelerin en titiz zamanlarında onları destekleyerek uzun soluklu olmalarını ve yeni işletmelere teşvik oluşturmayı amaçlıyor. Yeni girişimci uygulaması; geleneksel girişimci uygulaması ve ileri girişimci uygulaması olarak iki alt gruptan oluşuyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), .Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan KOSGEB, 12 Nisan 1990 tarihli ve 3624 sayılı yasayla kuruldu.