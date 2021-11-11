3.500 dolar ile yurt dışında çalışma fırsatı! O ülkeler vasıflı, vasıfsız işçi alacak! Kanada, Almanya, Katar, Danimarka…
Yurt dışında yaşamak ve kariyer hedefleyenleri çok sevindirecek haber geldi ve bazı ülkeler vasıflı, vasıfsız işçi alacağını duyurdu. 3.500 dolar maaş ile yurt dışında çalışma fırsatı binlerce kişiyi heyecanlandırdı ve başvurularla ilgili tüm detaylar araştırma konusu oldu. Kanada, Almanya, Katar, Danimarka gibi daha pek çok ülke işçi alımları yapmaya devam ediyor. Hangi ülkelerde hangi meslekler için işçi arandığı, başvuruların nasıl yapılacağı, başvuru şartlarının neler olduğu gibi bilgileri haberimizde derledik.
11.11.2021 07:39
- Son Güncelleme: 11.11.2021 07:39
Bazı meslekler için açık kadrolarını doldurmak isteyen ülkeler yurt dışından işçi alımı yapmaya başladı. Kanada, Almanya, Katar, Danimarka, Finlandiya ülkelerinde kariyer hedefi olanlar bu habere çok sevinecek. Koronavirüs salgınından dolayı sağlık alanı başta olmak üzere daha pek çok meslek için vasıflı, vasıfsız işçi alımı yapılacak ve 3.500 dolar ile yurt dışında çalışma fırsatı elde edilecek. En az 2.500 dolar ya da euro maaş alınacak ve hangi ülkelerin ne kadar alım yapacağı, başvurulara dair detaylar haberimizde yer alıyor.