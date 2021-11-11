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Haberler Ekonomi 3.500 dolar ile yurt dışında çalışma fırsatı! O ülkeler vasıflı, vasıfsız işçi alacak! Kanada, Almanya, Katar, Danimarka…

3.500 dolar ile yurt dışında çalışma fırsatı! O ülkeler vasıflı, vasıfsız işçi alacak! Kanada, Almanya, Katar, Danimarka…

Yurt dışında yaşamak ve kariyer hedefleyenleri çok sevindirecek haber geldi ve bazı ülkeler vasıflı, vasıfsız işçi alacağını duyurdu. 3.500 dolar maaş ile yurt dışında çalışma fırsatı binlerce kişiyi heyecanlandırdı ve başvurularla ilgili tüm detaylar araştırma konusu oldu. Kanada, Almanya, Katar, Danimarka gibi daha pek çok ülke işçi alımları yapmaya devam ediyor. Hangi ülkelerde hangi meslekler için işçi arandığı, başvuruların nasıl yapılacağı, başvuru şartlarının neler olduğu gibi bilgileri haberimizde derledik.

11.11.2021 07:39 - Son Güncelleme: 11.11.2021 07:39
3.500 dolar ile yurt dışında çalışma fırsatı! O ülkeler vasıflı, vasıfsız işçi alacak! Kanada, Almanya, Katar, Danimarka…

Bazı meslekler için açık kadrolarını doldurmak isteyen ülkeler yurt dışından işçi alımı yapmaya başladı. Kanada, Almanya, Katar, Danimarka, Finlandiya ülkelerinde kariyer hedefi olanlar bu habere çok sevinecek. Koronavirüs salgınından dolayı sağlık alanı başta olmak üzere daha pek çok meslek için vasıflı, vasıfsız işçi alımı yapılacak ve 3.500 dolar ile yurt dışında çalışma fırsatı elde edilecek. En az 2.500 dolar ya da euro maaş alınacak ve hangi ülkelerin ne kadar alım yapacağı, başvurulara dair detaylar haberimizde yer alıyor.

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3.500 dolar ile yurt dışında çalışma fırsatı! O ülkeler vasıflı, vasıfsız işçi alacak! Kanada, Almanya, Katar, Danimarka…

1 MİLYONDAN FAZLA İŞÇİ ALIMI

Yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde işçi açığı başladı. Bunun üzerine birçok ülke işçi alım ilanları yayınlıyor. Kanada'nın ardından Almanya ve Finlandiya da işçi alacağını duyurdu. Üç ülkenin toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı yapacağı açıklandı.

3.500 dolar ile yurt dışında çalışma fırsatı! O ülkeler vasıflı, vasıfsız işçi alacak! Kanada, Almanya, Katar, Danimarka…

SAĞLIKÇILAR BİRİNCİ SIRADA

Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya da 30 bin işçi alacak. Kanada'da en çok işçi ihtiyacı olan eyaletler, Quebec, Ontario ve Britihs Columbia. Sağlık sektöründe en çok elemana ihtiyaç olduğu gözlenirken, hizmet sektörü ikinci sırada.

3.500 dolar ile yurt dışında çalışma fırsatı! O ülkeler vasıflı, vasıfsız işçi alacak! Kanada, Almanya, Katar, Danimarka…

Kanada'da tır sürücüsü açığı da kapatılamıyor. Finlandiya da işçiye ihtiyaç duyan ülkelerden biri. Belli bir oranda göç kabul edilen ülkede işçi ihtiyacı 30 bin seviyelerinde.

3.500 dolar ile yurt dışında çalışma fırsatı! O ülkeler vasıflı, vasıfsız işçi alacak! Kanada, Almanya, Katar, Danimarka…

Sağlıkçılar, metal işçileri, bilişim ve denizcilik alanında uzman kişiler aranıyor. İşçilere en az 2300 euro, yani 25 bin TL verilecek. Finlandiya'daki iş başvuruları şirketler üzerinden gerçekleşecek.

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