3.500 dolar ile yurt dışında çalışma fırsatı! O ülkeler vasıflı, vasıfsız işçi alacak! Kanada, Almanya, Katar, Danimarka…

Bazı meslekler için açık kadrolarını doldurmak isteyen ülkeler yurt dışından işçi alımı yapmaya başladı. Kanada, Almanya, Katar, Danimarka, Finlandiya ülkelerinde kariyer hedefi olanlar bu habere çok sevinecek. Koronavirüs salgınından dolayı sağlık alanı başta olmak üzere daha pek çok meslek için vasıflı, vasıfsız işçi alımı yapılacak ve 3.500 dolar ile yurt dışında çalışma fırsatı elde edilecek. En az 2.500 dolar ya da euro maaş alınacak ve hangi ülkelerin ne kadar alım yapacağı, başvurulara dair detaylar haberimizde yer alıyor.