Evleneceklere dev destek! 24 bin TL maddi yardımınızı hemen alın

SABAH'ta yapılan habere göre, Bu ikramiyeden yararlanmak için yaş sınırı yok. Bağ-Kur'dan aylık alanlar da yararlanabiliyor. Eski eşiyle yeniden evlenenler yararlanamıyor, ikinci evlilikte de evlenme ikramiyesi ödenmiyor. Boşanma halinde anne, babadan yeniden aylık bağlanabilmesi için de iki yılın geçmesi gerekiyor. İki kız kardeşten biri evlendiğinde öbürünün ölüm aylığı artıyor. Çalıştığı için yetim aylığı almayan kadınlar da bu ödenekten yararlanamıyor. İkramiye alabilmek için yazılı dilekçeyle SGK'ya başvurulması zorunluluğu var. Evlenme tarihi kütüğe işlenmediyse dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de kuruma verilmesi gerekiyor.