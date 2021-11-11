Evleneceklere dev destek! 24 bin TL maddi yardımınızı hemen alın
SGK'dan gelen haber evlenecek milyonlarca vatandaşa can suyu olacak. Buna göre, evlenecek olan kadınlara 24 bin TL maddi yardım yapılacak. Ayrıca maddi desteği almak için yaş şartıda yok. İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu anne, babasından aylık alan ve evlenen kadınlara bir defaya mahsus olmak üzere "evlenme ikramiyesi" veriyor. Bu ödenek en son alınan aylığın 24 katı olarak hesaplanıyor. Yaklaşık bin lira ölüm aylığı alan kız çocuğu 24 bin lira evlilik ikramiyesi alabiliyor. Evlilik ikramiyesi evlenen binlerce gencin giderini karşılamaya yardımcı oluyor.
SABAH'ta yapılan habere göre, Bu ikramiyeden yararlanmak için yaş sınırı yok. Bağ-Kur'dan aylık alanlar da yararlanabiliyor. Eski eşiyle yeniden evlenenler yararlanamıyor, ikinci evlilikte de evlenme ikramiyesi ödenmiyor. Boşanma halinde anne, babadan yeniden aylık bağlanabilmesi için de iki yılın geçmesi gerekiyor. İki kız kardeşten biri evlendiğinde öbürünün ölüm aylığı artıyor. Çalıştığı için yetim aylığı almayan kadınlar da bu ödenekten yararlanamıyor. İkramiye alabilmek için yazılı dilekçeyle SGK'ya başvurulması zorunluluğu var. Evlenme tarihi kütüğe işlenmediyse dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de kuruma verilmesi gerekiyor.
1) Evlilik ikramiyesi kimlere ödeniyor, nasıl hesaplanıyor?
SGK'dan dul ve yetim aylığı alırken evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesilen eş, kız yetim ve anaya bir defaya mahsus aylıkların 12 ya da 24 katı ikramiye ödeniyor.
3) Sigortalı olarak çalışan kadınlar da yararlanabilir mi, nereye başvurmak gerekiyor?
Çalışan kadınların evlilik ikramiyesi hakkı da bulunmuyor. Başvuru bulunulan yerdeki SGK müdürlüklerine yapılıyor.