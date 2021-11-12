Kendi evini almak isteyenlere müjde! TOKİ’den 176.000 TL anahtar teslim fiyatı ile daire fırsatı! Uygun fiyatlı konut...
Kiradan kurtulmak isteyen ve konut sahibi olmak isteyen yüzbinlerce kişiye uygun fiyatlarla ev fiırsatı sunan TOKİ'den Kasım ayı kampanyaları gelmeye devam ediyor. Tam 9 ilde uygun fiyatlarla ev sahibi olabilmek isteyenler bu habere çok sevinecek ve hayalleri gerçek olacak. TOKİ'den 176 bin TL anahtar teslim fiyatı ile konut fırsatı Kocaeli, Van, Kars, Kilis, Erzincan, İzmir, Afyon, Elazığ ve Bartın'da açık satış yöntemiyle satılıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) daire satışlarıyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
12.11.2021 09:01
- Son Güncelleme: 12.11.2021 09:01
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kasım ayı fırsatlarını duyurunca uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyen yüzbinlerce vatandaş hemen detayları araştırmaya başladı. Tam 9 ilde Kocaeli, Van, Kars, Kilis, Erzincan, İzmir, Afyon, Elazığ ve Bartın'da açık satış yöntemiyle alıcı bulacak olan dairelerin kaç tane olduğu ve hangi fiyatla satışa sunulduğu merak ediliyor. TOKİ'den 176 bin TL anahtar teslim fiyatı ile konut sahibi olmak isteyenler için tüm detaylar haberimizde yer alıyor.