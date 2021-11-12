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Haberler Ekonomi Kendi evini almak isteyenlere müjde! TOKİ’den 176.000 TL anahtar teslim fiyatı ile daire fırsatı! Uygun fiyatlı konut...

Kendi evini almak isteyenlere müjde! TOKİ’den 176.000 TL anahtar teslim fiyatı ile daire fırsatı! Uygun fiyatlı konut...

Kiradan kurtulmak isteyen ve konut sahibi olmak isteyen yüzbinlerce kişiye uygun fiyatlarla ev fiırsatı sunan TOKİ'den Kasım ayı kampanyaları gelmeye devam ediyor. Tam 9 ilde uygun fiyatlarla ev sahibi olabilmek isteyenler bu habere çok sevinecek ve hayalleri gerçek olacak. TOKİ'den 176 bin TL anahtar teslim fiyatı ile konut fırsatı Kocaeli, Van, Kars, Kilis, Erzincan, İzmir, Afyon, Elazığ ve Bartın'da açık satış yöntemiyle satılıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) daire satışlarıyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

12.11.2021 09:01 - Son Güncelleme: 12.11.2021 09:01
Ev hayali kuranlara müjde! TOKİ’den 176 bin TL anahtar teslim fiyatı ile konut fırsatı! İşte uygun fiyatlı daireler...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kasım ayı fırsatlarını duyurunca uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyen yüzbinlerce vatandaş hemen detayları araştırmaya başladı. Tam 9 ilde Kocaeli, Van, Kars, Kilis, Erzincan, İzmir, Afyon, Elazığ ve Bartın'da açık satış yöntemiyle alıcı bulacak olan dairelerin kaç tane olduğu ve hangi fiyatla satışa sunulduğu merak ediliyor. TOKİ'den 176 bin TL anahtar teslim fiyatı ile konut sahibi olmak isteyenler için tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

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Ev hayali kuranlara müjde! TOKİ’den 176 bin TL anahtar teslim fiyatı ile konut fırsatı! İşte uygun fiyatlı daireler...

İşte konut satışının yapılacağı iller;

Ev hayali kuranlara müjde! TOKİ’den 176 bin TL anahtar teslim fiyatı ile konut fırsatı! İşte uygun fiyatlı daireler...

İZMİR

141 konut satışı yapılacak. Fiyatlar 336.761 liradan başlıyor ve 544.849 liraya kadar ulaşıyor.

Ev hayali kuranlara müjde! TOKİ’den 176 bin TL anahtar teslim fiyatı ile konut fırsatı! İşte uygun fiyatlı daireler...

KOCAELİ

10 konut satışı yapılacak. Fiyatlar 210.258 liradan başlıyor ve 226.765 liraya kadar ulaşıyor.

Ev hayali kuranlara müjde! TOKİ’den 176 bin TL anahtar teslim fiyatı ile konut fırsatı! İşte uygun fiyatlı daireler...

AFYON

253 konut ve 14 dükkanın satışı yapılacak. Fiyatlar 191.103 liradan başlıyor ve 265.994 liraya kadar ulaşıyor.

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