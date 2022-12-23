3500-4500-5500 TL maaş alan emekliye en az 5000 TL, en fazla 7.500 TL ek ödeme veriliyor! Emeklilere duyuru yapıldı! Geri ödemesiz...
Özel ve Kamu bankaları bilindiği gibi 5 yıldır emeklilere maaşlarına ek olarak promosyon veriyor. Bu anlamda artık promosyon ücretleri artmış durumda. Türkiye'de emekliler emekli maaş zammının açıklanmasını beklerken bankalardan iyi haberler almaya devam etmektedir. Bankalar emekli maaş promosyonu kampanyaları ile emeklilere detaylı ödemeler yapıyorlar. Bu kampanyaları göz önüne alan emekliler olabildiğince kazançlı çıkabiliyorlar. Çok basit prosedürlerle bankalardan karşılıksız nakit ödemeler alınabiliyor.
Emekliye promosyon ödemelerinde belirleyici faktör maaş tutarlarıdır. Bankaların emeklilere vermesi gereken hakta alt limit belirlenmiş olup özel bankaların verdikleri ücretler kampanyalar dahilinde daha çok olabiliyor. Aralık ayının bitmesine ramak kala yeni promosyon ödemeleri merak edildi. İşte ayrıntılar...
İŞTE BANKALARIN VERDİKLERİ PROMOSYON MİKTARLARI
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
01 Kasım 2022 tarihinden itibaren;
3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,
3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,
7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL
10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödemesi yapılacak.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini kendi bankalarından alan müşterilerine;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.
VAKIFBANK
Vakıfbank, 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı için;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor.
İŞ BANKASI
Emeklilere 7.500 TL'ye Varan Promosyona Ek Maximum Kart'ları Aidatsız Kullanma Fırsatı!
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.