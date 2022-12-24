Bankalar yazdı çizdi 2023 HESABI çıktı! Yeni yılda emekliye 19 BİN TL promosyon! SSK,Bağ-Kur, EYT'lliye para yağacak! O tarihte başvuru...
Yeni yılda asgari ücret başta olmak üzere birçok ödemeye zam yapıldı. Bu nedenle özellikle emekliler promosyon ödemelerinin ne kadar artacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yılda 10 bin TL'yi bulan emekli promosyonunun bu sene nasıl olacağı merak ediliyor. Bankalar tarafından henüz net bir rakam çıkmadıysa da promosyonlu tutarların oldukça artacağı iddia edildi SSK, Bağ-Kur, EYT'li milyonlarca kişi tarafından araştırılan emekli promosyonlarını sizler için derledik. İşte 2023 emekli promosyonları
24.12.2022 09:51 - Son Güncelleme: 24.12.2022 09:53