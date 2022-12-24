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Haberler Ekonomi Bankalar yazdı çizdi 2023 HESABI çıktı! Yeni yılda emekliye 19 BİN TL promosyon! SSK,Bağ-Kur, EYT'lliye para yağacak! O tarihte başvuru...

Bankalar yazdı çizdi 2023 HESABI çıktı! Yeni yılda emekliye 19 BİN TL promosyon! SSK,Bağ-Kur, EYT'lliye para yağacak! O tarihte başvuru...

Yeni yılda asgari ücret başta olmak üzere birçok ödemeye zam yapıldı. Bu nedenle özellikle emekliler promosyon ödemelerinin ne kadar artacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yılda 10 bin TL'yi bulan emekli promosyonunun bu sene nasıl olacağı merak ediliyor. Bankalar tarafından henüz net bir rakam çıkmadıysa da promosyonlu tutarların oldukça artacağı iddia edildi SSK, Bağ-Kur, EYT'li milyonlarca kişi tarafından araştırılan emekli promosyonlarını sizler için derledik. İşte 2023 emekli promosyonları

takvim.com.tr
24.12.2022 09:51 - Son Güncelleme: 24.12.2022 09:53
Bankalar yazdı çizdi 2023 HESABI çıktı! Yeni yılda emekliye 19 BİN TL promosyon! SSK,Bağ-Kur, EYT’lliye para yağacak! O tarihte başvuru...

2023 emekli promosyonları hakkında araştırmalar hızlandı. Asgari ücrete gelen zammın ardından birçok ödemede ciddi artış yaşandı. Bu nedenle bankalardan yeni yıl promosyon tutarları da netleşmeye başladı. İşte 2023 emekli promosyonları...

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Bankalar yazdı çizdi 2023 HESABI çıktı! Yeni yılda emekliye 19 BİN TL promosyon! SSK,Bağ-Kur, EYT’lliye para yağacak! O tarihte başvuru...

İŞ BANKASINDAN 2023'TE 14 BİN TL PROMOSYON

İş Bankası'nın 2023 yılı itibariyle emeklilere 14.000 TL promosyon vereceği iddia ediliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bankalar yazdı çizdi 2023 HESABI çıktı! Yeni yılda emekliye 19 BİN TL promosyon! SSK,Bağ-Kur, EYT’lliye para yağacak! O tarihte başvuru...

19 BANKA OCAK AYINDA PROMOSON ZAMMI YAPACAK

SGK ile 19 bankanın gerçekleştirmiş olduğu promosyon anlaşması ile beraber en düşük promosyon miktarı 3 bin TL olarak belirlenmişti. Bu durumun ardından yeni yılda promosyon tutarlarının ciddi zam alacağı iddia ediliyor.

Bankalar yazdı çizdi 2023 HESABI çıktı! Yeni yılda emekliye 19 BİN TL promosyon! SSK,Bağ-Kur, EYT’lliye para yağacak! O tarihte başvuru...

SGK tarafından 1 Kasım'da yapılan açıklama şu şekildeydi;

3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,
3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,
7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL
10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL

3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.

Bankalar yazdı çizdi 2023 HESABI çıktı! Yeni yılda emekliye 19 BİN TL promosyon! SSK,Bağ-Kur, EYT’lliye para yağacak! O tarihte başvuru...

YENİ YILDA 20 BİN LİRAYA KADAR ÇIKACAK

🔶 Promosyon ödemelerinde yapılacak zam sonrasında ciddi artış yaşanacak. Özel bankaların emeklilere 15-20 bin liraya kadar ödeme yapması bekleniyor.

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