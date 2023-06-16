%35 ZAM! Asgari ücretliye zam müjdesi, bayram öncesi o tarih işaret edildi! Yeni rakam netleşti! Engelli maaşı, yaşlı, yetim, dul aylığı alanlar...
Yeni asgari ücretin o tarihte açıklanabileceği öne sürüldü. Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretle maaş alan vatandaşların gözü kulağı gelecek son dakika resmi açıklamalarda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 13 Haziran Salı günü gerçekleştirdi. 2. toplantı 19 Haziran'da yapılacak. Asgari ücret zammı yasal olarak üç toplantıda belli oluyor. Bu noktada gözler üçüncü toplantıda. Son dakika açıklamada bayram öncesi işaret edildi. ''Yani 11.058 lira ile 11.484 lira arasında bir rakam olacak.'' İşte detaylar...
Asgari ücret için nefesler artık tutuldu. Memur zammı, emekli zammı derken bir yandan da asgari ücretliler için zam bekleniyor. Gelecek zamla birlikte engelli maaşı, yaşlı, yetim, dul aylığı alanlar da sevinecek. Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun 3. toplantısı sonrası net rakam ortaya çıkacak. Öncesinde yeni tahminler ortaya atıldı. Yeni tahmini rakam netleşti. Peki yeni zamlı asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Engelli maaşı, yaşlı, yetim, dul aylığı artacak mı, ne kadar artacak? İşte son dakika gelişmeler...
Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısı sonrası TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak, "Kurban Bayramı öncesi bir an önce bitmesini istiyoruz. Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Kısa sürede sonuçlansın istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise asgari ücret zammıyla ilgili, "Bu tedbirleri aldık, devam edeceğiz. Temmuzda önemli bir gündemimiz var. Asgari ücret görüşmeleri başlamış durumda. Normalde yılda 1 yapılırdı. İşveren işçi ve kamu tarafında müzakereler şu anda yapılıyor. Temmuz ayı içinde bitecek ve enflasyona ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceğiz. Memur maaşlarında ve emeklilerle ilgili çalışmalarla ortaya çıkacak değişiklikler var. Şu anda çalışılıyor." ifadelerini kullanmıştı.