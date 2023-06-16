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Haberler Ekonomi Asgari ücrette son düzlük! Ne kadar artış olacak? Ara zam formülleri neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi

Asgari ücrette son düzlük! Ne kadar artış olacak? Ara zam formülleri neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi

Milyonların merakla beklediği asgari ücret kararında artık son düzlüğe adım atıldı. Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber ekranlarında olası zam oranlarını değerlendirdi. Peki Ne kadar artış olacak? Ara zam formülleri neler? İşte merak edilen tüm detaylar...

takvim.com.tr
16.06.2023 22:42 - Son Güncelleme: 16.06.2023 22:59
Asgari ücrette son düzlük! Ne kadar artış olacak? Ara zam formülleri neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi

Milyonlarca çalışanı ve dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Asgari ücrette son düzlük! Ne kadar artış olacak? Ara zam formülleri neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran'da ikinci toplantısını yapacak.

Asgari ücrette son düzlük! Ne kadar artış olacak? Ara zam formülleri neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücrette son düzlük! Ne kadar artış olacak? Ara zam formülleri neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş.

Asgari ücrette son düzlük! Ne kadar artış olacak? Ara zam formülleri neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi

Bunun 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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