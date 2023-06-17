Kooperatif marketleri 78 üründe bayram indirimi yaptı! Şeker, çikolata çeşitleri 19.90 TL... Tarım Kredi 16 Haziran - 6 Temmuz 2023 FİYAT LİSTESİ!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, haziran ve temmuz ayı için özel indirimler sunarak ucuz alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Et, süt, tavuk, yumurta ve yağ gibi temel ihtiyaç ürünlerinde bayrama özel indirimler uygulanıyor. İşte 2023 indirimli ürünler listesi!