3250 TL taksitle 2. el taşıt kredisi! Araba hayali kuranlara dört dörtlük imkan Kamu + özel bankalardan kampanya! Vakıfbank, Halkbank, Garanti...
Bankalardan yeni taşıt kredisi kampanyaları duyuruldu. 250 bin TL'ye kadar sunulan taşıt kredisi imkanı büyük ilgi çekti. Kamu bankaları dahil olmak üzere birçok bankadan peş peşe duyurular geliyor. Aylık 3250 TL'den başlayan taksitlerle uygun fiyatlı kredilere sahip olabilirsiniz. İşte bankalardan sunulan taşıt kredisi kampanyaları...
06.06.2023 22:51 - Son Güncelleme: 06.06.2023 22:51
Bankalar tarafından sunulan taşıt kredisi kampanyaları güncellendi. Güncellenen fiyat listelerinin ardından konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. İşte bankalar tarafından sunulan taşıt kampanyaları...