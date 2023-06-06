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Haberler Ekonomi 3250 TL taksitle 2. el taşıt kredisi! Araba hayali kuranlara dört dörtlük imkan Kamu + özel bankalardan kampanya! Vakıfbank, Halkbank, Garanti...

3250 TL taksitle 2. el taşıt kredisi! Araba hayali kuranlara dört dörtlük imkan Kamu + özel bankalardan kampanya! Vakıfbank, Halkbank, Garanti...

Bankalardan yeni taşıt kredisi kampanyaları duyuruldu. 250 bin TL'ye kadar sunulan taşıt kredisi imkanı büyük ilgi çekti. Kamu bankaları dahil olmak üzere birçok bankadan peş peşe duyurular geliyor. Aylık 3250 TL'den başlayan taksitlerle uygun fiyatlı kredilere sahip olabilirsiniz. İşte bankalardan sunulan taşıt kredisi kampanyaları...

takvim.com.tr
06.06.2023 22:51 - Son Güncelleme: 06.06.2023 22:51
3250 TL taksitle 0 taşıt kredisi! Araba hayali kuranlara dört dörtlük imkan Kamu + özel bankalardan kampanya! Vakıfbank, Halkbank, Garanti...

Bankalar tarafından sunulan taşıt kredisi kampanyaları güncellendi. Güncellenen fiyat listelerinin ardından konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. İşte bankalar tarafından sunulan taşıt kampanyaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
3250 TL taksitle 0 taşıt kredisi! Araba hayali kuranlara dört dörtlük imkan Kamu + özel bankalardan kampanya! Vakıfbank, Halkbank, Garanti...

Akbank

Taşıt Kredisi İkinci El

Faiz Oranı
%3,29

Aylık Taksit
9.614,24 TL

Toplam Ödeme
462.583 TL

3250 TL taksitle 0 taşıt kredisi! Araba hayali kuranlara dört dörtlük imkan Kamu + özel bankalardan kampanya! Vakıfbank, Halkbank, Garanti...

Halkbank

Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı
%1,65

Aylık Taksit
6.603,57 TL

Toplam Ödeme
317.971 TL

3250 TL taksitle 0 taşıt kredisi! Araba hayali kuranlara dört dörtlük imkan Kamu + özel bankalardan kampanya! Vakıfbank, Halkbank, Garanti...

Ziraat Bankası

Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı
%1,67

Aylık Taksit
6.637,00 TL

Toplam Ödeme
319.576 TL

3250 TL taksitle 0 taşıt kredisi! Araba hayali kuranlara dört dörtlük imkan Kamu + özel bankalardan kampanya! Vakıfbank, Halkbank, Garanti...

Ziraat Katılım

2. El Taşıt Finansmanı

Kâr Payı Oranı
%1,89

Aylık Taksit
7.010,54 TL

Toplam Ödeme
337.505 TL

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