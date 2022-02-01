32 bin TL’ye kadar ödeme yapılıyor! Evlenecek çiftlere müjde! Hem gelin hem damat alabilecek! İşte çeyiz desteği başvuru şartları…
Evlilik parası olarak da adlandırılan çeyiz desteği hayatını birleştirecek olan gençler için ekonomik destek sağlıyor. Düğün masrafları ile başa çıkamayanlar bu sayede rahat bir nefes almanın hayalini kuruyor. Şartları taşıyan hem gelin hem damat çeyiz desteğinden yararlanabiliyor ve 32 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Çeyiz desteği başvuru şartları ve başvuruların nasıl yapıldığına dair bilgiler binlerce çift tarafından araştırılır oldu. Çeyiz desteği ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.
Yuva kurmak isterken bir yandan da maddi zorlukları düşünen gençlere çeyiz desteği geliyor. Belli başlı şartları taşımak koşuluyla yararlanabilmek mümkün üstelik hem gelin hem de damat alabiliyor. 32 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor. 2022 yılıyla birlikte evlilik hayali kuranlar çeyiz desteği ile ilgili ayrıntıları yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Haberimizden evlilik parası çeyiz deseteği hakında tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
ÇEYİZ HESABI NEDİR?
Ziraat Bankası'nın internet sitesinde konuya ilişkin şu bilgiler yer alıyor;
Evlenmek amacı ile asgari 3 yıl birikim yaparak evlilik öncesi gelir elde etmek ve en geç 27 yaşına kadar ilk evliliklerini yapmak koşulu ile devlet katkısına hak kazanılmasına imkân veren tasarruf hesabıdır.
*2021 yılı için aylık ödemelere ilişkin alt sınır 207,66 TL, üst sınır 2.076,61 TL'dir. Üç aylık ödemelere ilişkin alt sınır 622,98 TL, üst sınır 6.229,85 TL'dir. Açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere azami 31.149,19 TL'ye kadar para yatırılabilir. Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.