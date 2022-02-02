İndirime yetişen kapıyor! 5 litre ayçiçek yağı 109 TL’ye düştü! BİM, A101, ŞOK, Carrefoursa, Migros ayçiçek yağı güncel fiyatları!

Temel ihtiyaçlardan biri olan ve yükselen fiyatları ile dikkat çeken ayçiçek yağının marketlerdeki güncel satış fiyatı merak konusu oldu. Tüm illerden vatandaşlar bütçelerine en uygun şekilde alışverişlerini yapmak istiyor ve sıkça ziyaret edilen BİM, A101, ŞOK, Carrefoursa, Migros market şubelerinde ayçiçek yağının ne kadardan satıldığını araştırıyor. 5 litre ayçiçek yağı 109 TL'ye düştü. Daha küçük miktarlarda almak isteyenler için 1, 2, 4 litre gibi seçenekler de yer alıyor, marka farklılığı ve boyutuna göre fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. BİM, A101, ŞOK, Carrefoursa, Migros marketlere gitmeden önce BİM, A101, ŞOK, Carrefoursa, Migros ayçiçek yağı fiyatlarını haberimizden inceleyebilirsiniz.