Dünya çip krizi ile boğuşurken Türkiye’ye büyük fırsat!
Koronavirüs nedeniyle özellikle otomobillerde kullanılan çiplerin üretilememesi hala krize neden oluyor. Çip krizi nedeniyle tesis sayısı artarken Türkiye'nin de çip üretimi ve tasarımı konusunda girişimlerde bulunabileceği belirtiliyor. Microchip Technology'nin Başkan Yardımcısı Nuri Dağdeviren, "Çip üretimi için gerekli yatırım bütçeleri çok büyük. Ama bu Türkiye'den girişimlerin önünde bir engel değil. Tasarımda da fırsatlar var. Bu alanda Türk mühendisler de çok iyi" dedi.
YOĞUN TALEP SÜRÜYOR!
Dünyanın en önemli çip üreticileri arasında yer alan Amerikalı Microchip Technology'nin Başkan Yardımcısı bir Türk. Nuri Dağdeviren, 30 yıldır çip üretim ve tasarım sektöründe çalışıyor. Dağdeviren'le çip krizindeki son durumu ve Türkiye için fırsatları konuştuk.
Çip ürünlerinin arz ve talebi arasındaki büyük dengesizliğin devam ettiğini belirten Dağdeviren, "Firma olarak biz de müşterilerimizden halihazırda karşılayabileceğimizin çok üzerinde talep alıyoruz. Krizin bitiş tarihi konusunda bir tahminde bulunamam ama en az altı aydan önde bitmeyeceğini öngörüyoruz dedi.
Dağdeviren, yeni çip üretim fabrikalarının kurulması konusunda birçok ülke ve şirketin çok önemli girişimlerde bulunduğunu da anımsatarak, "Yeni girişimler de sürüyor. Bu yatırımlar ileriye dönük çip üretim kapasitesini artıracak. Çip üretimi büyük sermaye yatırımları gerektirir ve yapılan yatırım karşılığı üretim kapasitesindeki artış 2-3 yıl alabilir" diye konuştu.
BAŞARILI ÖRNEKLER
Çip üretiminde Türkiye'nin şansı olup olamayacağı konusundaki sorumuzu Nuri Dağdeviren, şöyle yanıtladı: "Çip üretimi için gerekli yatırım bütçeleri gerçekten büyük. Ama bence bu Türkiye'den girişimlerin önünde bir engel değil.