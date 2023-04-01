31.178 TL 'lik 4'lü KAZANÇ EYT'liye yatıyor! Kıdem tazminatı + 4.670 TL yıllık izin parası! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları 15,16,17 Nisan...
EYT'liler için beklenen ay geldi. Başvuru yapan milyonlarca EYT'li bu ay içerisinde maaşlarını alacaklar. En düşük emekli maaşının 7.500 TL olmasının ardından zamlı emekli maaşı alacaklar geri sayım yapmaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında zamlı EYT emekli maaşı ne zaman yatacak sorusu yer alıyor. Bayram ikramiyesi, yıllık izin parası, kıdem tazminatı ve birçok kazanç kapısı bu ay EYT'lilere açılacak. İşte EYT, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaş tarihleri ve EYT'liye yapılacak ödemeler...
01.04.2023 20:16 - Son Güncelleme: 01.04.2023 20:16
EYT'linin heyecanla beklediği ay geldi çattı! Nisan ayı ile birlikte emekliler hem zamlı maaş hem de bayram ikramiyesi alacak. EYT'liler için ise ödeme sayısı artıyor. İşte emekli maaş tarihleri ve EYT'linin tüm kazançları...