EYT'liye prim formülü! Hangi prim borçları kapsamda? Yapılandırma kapsamında ödeyenler ne kazanacak?
Prim günü eksik olan EYT'liler bunu tamamlama peşine düşerken, yapılandırma yasası da bu konuda bir kolaylık sağlıyor. Primini kendisi yatıranlar da son 1 yıllık sürelerini yapılandırma kapsamında ödeyerek kazanabiliyor.
02.04.2023 06:59 - Son Güncelleme: 02.04.2023 06:59
Bağ-Kur prim borcu olanlar bunları yapılandırma kapsamında ödeyerek emekli olurken, primini kendisi yatıranlar da son 1 yıllık günlerini yapılandırmayla kazanabiliyor. İşte detayları...
✖ Hangi prim borçları kapsamda?
Sigorta, Genel Sağlık Sigortası, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası, topluluk sigortası primi borçları, idari para cezası, iş kazası ve meslek hastalığından rücu edilen alacaklar, asgari işçilik değerlendirmesi sonucu tespit edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borçları yapılandırma kapsamında bulunuyor.