RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT'liye prim formülü! Hangi prim borçları kapsamda? Yapılandırma kapsamında ödeyenler ne kazanacak?

EYT'liye prim formülü! Hangi prim borçları kapsamda? Yapılandırma kapsamında ödeyenler ne kazanacak?

Prim günü eksik olan EYT'liler bunu tamamlama peşine düşerken, yapılandırma yasası da bu konuda bir kolaylık sağlıyor. Primini kendisi yatıranlar da son 1 yıllık sürelerini yapılandırma kapsamında ödeyerek kazanabiliyor.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
02.04.2023 06:59 - Son Güncelleme: 02.04.2023 06:59
EYT’liye prim formülü! Hangi prim borçları kapsamda? Yapılandırma kapsamında ödeyenler ne kazanacak?

Milyonların yüzünü güldüren yapılandırma yasası pek çok EYT'liye emeklilik yolunu açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’liye prim formülü! Hangi prim borçları kapsamda? Yapılandırma kapsamında ödeyenler ne kazanacak?

Bağ-Kur prim borcu olanlar bunları yapılandırma kapsamında ödeyerek emekli olurken, primini kendisi yatıranlar da son 1 yıllık günlerini yapılandırmayla kazanabiliyor. İşte detayları...

EYT’liye prim formülü! Hangi prim borçları kapsamda? Yapılandırma kapsamında ödeyenler ne kazanacak?

✖ Hangi prim borçları kapsamda?
Sigorta, Genel Sağlık Sigortası, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası, topluluk sigortası primi borçları, idari para cezası, iş kazası ve meslek hastalığından rücu edilen alacaklar, asgari işçilik değerlendirmesi sonucu tespit edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borçları yapılandırma kapsamında bulunuyor.

EYT’liye prim formülü! Hangi prim borçları kapsamda? Yapılandırma kapsamında ödeyenler ne kazanacak?

✖ Peşin ödeme için yeterli nakit parası olmayanlar ne yapmalı?
Prim borcunu ödeyerek emekli olacaklar için bankalar kredi imkanı sunuyor.

EYT’liye prim formülü! Hangi prim borçları kapsamda? Yapılandırma kapsamında ödeyenler ne kazanacak?

Krediyle peşin ödeme avantajı kapsamında borcu kapatmak, geri ödemeyi de emekli maaşıyla aydan aya yapmak mümkün. Peşin ödeme için son tarih de 30 Haziran.

SON DAKİKA