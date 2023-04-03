0.50, 0.79, 1 TL temettü veren şirketler! Tarih açıklandı! 2023 Nisan TEMETTÜ TAKVİMİ! ERGL, AKSEN, ISCTR, ASELSAN, SUWEN...

İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) tarafından KAP'a yapılan açıklamada temettü haberi geldi. İş Bankası tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılı kârından C Grubu hisseleri için 3 Nisan tarihinde pay başına brüt 0,9230436 TL, net 0,8307392 TL nakit temettü ödenmesi kararının genel kurulda onaylandığı bildirildi.