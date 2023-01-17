31 Ocak Salı gününe kadar yaparsanız anında maaşa ek para yatacak! SGK ve Bağkur’lu emekliler dikkat: Bir defaya mahsus ödeme yapılıyor!

Emekli müşteri sayısını arttırmak hedefiyle bankalar arasında oldukça ciddi bir rekabet başladı.Türkiye'de 13 milyondan çok emekli olduğu biliniyor. Bundan ötürü emekli müşterilerin meydana getirdiği pazardan bankalar daha çok pay almak amacıyla kampanya üstüne kampanya düzenliyorlar.