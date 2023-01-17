31 Ocak Salı gününe kadar yaparsanız anında maaşa ek para yatacak! SGK ve Bağkur'lu emekliler dikkat: Bir defaya mahsus ödeme yapılıyor!
SGK ve Bağkur'lu emekliler bilindiği gibi yapılan zamlar sonrasında mutlu olmuştu. Bankalarda emeklilere maaşa ek olarak para vermeye devam ediyor. Bu anlamda bankalar verdikleri promosyon miktarlarında artışa gitti. Bu sene promosyon ödemeleri 10.000 TL'ye kadar çıkabilir. Bu bağlamda güncellenen tutarları sizler için derledik. Emekli olacak milyonlarca EYT'li için de kampanyalar başlamış durumda. Peki, 2023 emekli promosyonu ne kadar? İşte detaylar.
17.01.2023 13:22 - Son Güncelleme: 17.01.2023 13:29
SGK EMEKLİ PROMOSYONU
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL