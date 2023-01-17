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Haberler Ekonomi 31 Ocak Salı gününe kadar yaparsanız anında maaşa ek para yatacak! SGK ve Bağkur'lu emekliler dikkat: Bir defaya mahsus ödeme yapılıyor!

31 Ocak Salı gününe kadar yaparsanız anında maaşa ek para yatacak! SGK ve Bağkur'lu emekliler dikkat: Bir defaya mahsus ödeme yapılıyor!

SGK ve Bağkur'lu emekliler bilindiği gibi yapılan zamlar sonrasında mutlu olmuştu. Bankalarda emeklilere maaşa ek olarak para vermeye devam ediyor. Bu anlamda bankalar verdikleri promosyon miktarlarında artışa gitti. Bu sene promosyon ödemeleri 10.000 TL'ye kadar çıkabilir. Bu bağlamda güncellenen tutarları sizler için derledik. Emekli olacak milyonlarca EYT'li için de kampanyalar başlamış durumda. Peki, 2023 emekli promosyonu ne kadar? İşte detaylar.

takvim.com.tr
17.01.2023 13:22 - Son Güncelleme: 17.01.2023 13:29
31 Ocak Salı gününe kadar yaparsanız anında maaşa ek para yatacak! SGK ve Bağkur’lu emekliler dikkat: Bir defaya mahsus ödeme yapılıyor!

Emekli müşteri sayısını arttırmak hedefiyle bankalar arasında oldukça ciddi bir rekabet başladı.Türkiye'de 13 milyondan çok emekli olduğu biliniyor. Bundan ötürü emekli müşterilerin meydana getirdiği pazardan bankalar daha çok pay almak amacıyla kampanya üstüne kampanya düzenliyorlar.

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31 Ocak Salı gününe kadar yaparsanız anında maaşa ek para yatacak! SGK ve Bağkur’lu emekliler dikkat: Bir defaya mahsus ödeme yapılıyor!

PTT 2023 EMEKLİ PROMOSYONU

Bu anlamda kampanya bedeli 3.600 TL olup, 3 sene süresince maaşını emekli maaşını PTT'den almayı taahhüt edenler için geçerlidir.

31 Ocak Salı gününe kadar yaparsanız anında maaşa ek para yatacak! SGK ve Bağkur’lu emekliler dikkat: Bir defaya mahsus ödeme yapılıyor!

SGK EMEKLİ PROMOSYONU

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

31 Ocak Salı gününe kadar yaparsanız anında maaşa ek para yatacak! SGK ve Bağkur’lu emekliler dikkat: Bir defaya mahsus ödeme yapılıyor!

AKBANK EMEKLİ PROMSYONU

Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.200,

3.500-7.500 lira arası olanlara 4.850,

7.500-10.000 lira arası olanlara 6.250,

10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira


31 Ocak Salı gününe kadar yaparsanız anında maaşa ek para yatacak! SGK ve Bağkur’lu emekliler dikkat: Bir defaya mahsus ödeme yapılıyor!

DENİZBANK

Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000,

3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500,

7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500,

10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira

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