2,3,4,5,6 yıl erkene çekiliyor! EYT’ye takılmadan 48-49-50-51 yaşında! 3600 prim günü + 15 yıllık sigortayla...

Erken emeklilikte rota belirlendi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düzenlenen yasadan yararlanamayan vatandaşlar bu yollarla emekliliği elde edebilir. Günü dolmayan veya EYT kapsamına girmeyen milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. EYT ile emekli olamayana 2,3,4,5,6 yıl erken emeklilik müjdesi geldi. 4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birisine mensup olan kişiler için duyuru yapıldı. Peki erken emeklilik şartları neler?