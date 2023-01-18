2,3,4,5,6 yıl erkene çekiliyor! EYT’ye takılmadan 48-49-50-51 yaşında! 3600 prim günü + 15 yıllık sigortayla...
EYT yasası için geri sayım sürerken, yasadan faydanamayan vatandaşlar emeklilik için farklı yollar arayışına geçti. Bu noktada bu kişilerin karşısına bir çok seçenek çıkıyor. Erken emeklilikte yeni rota belirlendi! EYT'yi kaçıranlar üzülmesin! Onlara da erken emeklilik kapısı aralandı! EYT düzenlemesi kapsamına girmeyen ancak emekli olmak isteyen milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Peki kimler, nasıl erken emekli olabilir?
Erken emeklilikte rota belirlendi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düzenlenen yasadan yararlanamayan vatandaşlar bu yollarla emekliliği elde edebilir. Günü dolmayan veya EYT kapsamına girmeyen milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. EYT ile emekli olamayana 2,3,4,5,6 yıl erken emeklilik müjdesi geldi. 4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birisine mensup olan kişiler için duyuru yapıldı. Peki erken emeklilik şartları neler?
EYT'Yİ KAÇIRANLARA MÜJDE!
Emekli aylığına hak kazanmak için birçok farklı seçenek bulunuyor. EYT çıkmadığı için emekli olamayan kişiler de 2,3,4,5,6 yıl erkenden emekli olabilir. Nasıl mı? Gelin anlatalım...
3600 GÜN DETAYI!
Dışarıdan primlerini ödeyebilecek kişiler 3600 günden emekli olabiliyor. Günü dolmayan veya EYT kapsamına girmeyen milyonlarca kişi için bir emeklilik kapısı daha açık.
EYT'LİLER RESMİ GAZETE'Yİ BEKLİYOR
8 EYLÜL 1999 tarihinden önce SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı statüsünde sigortalı çalışan herkes EYT kapsamına alınmıştı. Prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getiren EYT'liler emekli olabilecek.