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Haberler Ekonomi 2,3,4,5,6 yıl erkene çekiliyor! EYT’ye takılmadan 48-49-50-51 yaşında! 3600 prim günü + 15 yıllık sigortayla...

2,3,4,5,6 yıl erkene çekiliyor! EYT’ye takılmadan 48-49-50-51 yaşında! 3600 prim günü + 15 yıllık sigortayla...

EYT yasası için geri sayım sürerken, yasadan faydanamayan vatandaşlar emeklilik için farklı yollar arayışına geçti. Bu noktada bu kişilerin karşısına bir çok seçenek çıkıyor. Erken emeklilikte yeni rota belirlendi! EYT'yi kaçıranlar üzülmesin! Onlara da erken emeklilik kapısı aralandı! EYT düzenlemesi kapsamına girmeyen ancak emekli olmak isteyen milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Peki kimler, nasıl erken emekli olabilir?

18.01.2023 10:06 - Son Güncelleme: 18.01.2023 10:07
2,3,4,5,6 yıl erkene çekiliyor! EYT’ye takılmadan 48-49-50-51 yaşında! 3600 prim günü + 15 yıllık sigortayla... Torbanın içindekilere EYT’siz erken emeklilik çıktı!

Erken emeklilikte rota belirlendi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için düzenlenen yasadan yararlanamayan vatandaşlar bu yollarla emekliliği elde edebilir. Günü dolmayan veya EYT kapsamına girmeyen milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. EYT ile emekli olamayana 2,3,4,5,6 yıl erken emeklilik müjdesi geldi. 4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birisine mensup olan kişiler için duyuru yapıldı. Peki erken emeklilik şartları neler?

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2,3,4,5,6 yıl erkene çekiliyor! EYT’ye takılmadan 48-49-50-51 yaşında! 3600 prim günü + 15 yıllık sigortayla... Torbanın içindekilere EYT’siz erken emeklilik çıktı!

EYT'Yİ KAÇIRANLARA MÜJDE!

Emekli aylığına hak kazanmak için birçok farklı seçenek bulunuyor. EYT çıkmadığı için emekli olamayan kişiler de 2,3,4,5,6 yıl erkenden emekli olabilir. Nasıl mı? Gelin anlatalım...

EYT'Yİ AZ FARKLA KAÇIRANLAR NE YAPACAK? | VİDEO

2,3,4,5,6 yıl erkene çekiliyor! EYT’ye takılmadan 48-49-50-51 yaşında! 3600 prim günü + 15 yıllık sigortayla... Torbanın içindekilere EYT’siz erken emeklilik çıktı!

3600 GÜN DETAYI!

Dışarıdan primlerini ödeyebilecek kişiler 3600 günden emekli olabiliyor. Günü dolmayan veya EYT kapsamına girmeyen milyonlarca kişi için bir emeklilik kapısı daha açık.

2,3,4,5,6 yıl erkene çekiliyor! EYT’ye takılmadan 48-49-50-51 yaşında! 3600 prim günü + 15 yıllık sigortayla... Torbanın içindekilere EYT’siz erken emeklilik çıktı!

4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birisine mensup olan kişiler 3600 günden emekli olabiliyor. Prim süresi ve prim ödemelerine ek olarak yaş şartının da yerine getirilmesi gerekiyor. Prim şartlarını yerine getiremeyenler borçlanma yöntemiyle emekli aylığı bağlatabiliyor.

2,3,4,5,6 yıl erkene çekiliyor! EYT’ye takılmadan 48-49-50-51 yaşında! 3600 prim günü + 15 yıllık sigortayla... Torbanın içindekilere EYT’siz erken emeklilik çıktı!

EYT'LİLER RESMİ GAZETE'Yİ BEKLİYOR

8 EYLÜL 1999 tarihinden önce SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı statüsünde sigortalı çalışan herkes EYT kapsamına alınmıştı. Prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getiren EYT'liler emekli olabilecek.

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