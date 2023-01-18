1-2 çocuğa 350, 3 çocuğa 450 TL harçlık! Evlat sahibiyseniz Aile Bakanlığı ödeme yapıyor! Siz başvurun paralar çocuklara bağlansın! Anasınıfı, ilkokul...

Çocuğu olan aileler yaşadı! Devlet farklı bir çok kalemde maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara para yardımı yapıyor. Çocuk sahibi olan ailelere de bu yardımlardan faydalanabiliyor. Bu noktada duyuru geldi. e-Devlet'ten başvuran PTT'den alıyor. En az 1 çocuk olması yetiyor! Aile Bakanlığı tarafından yapılan yardım ödemeleri 350-650 TL arasında değişiyor. Çocuk Destek Bileşeni adı altında verilen maddi yardım hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...