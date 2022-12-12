31 bin 183 sözleşmeli personel atama sonuçları İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı! SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2022 11 TERCİH SONUÇLARI!

Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel atama sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Tercih işlemleri ÖSYM tarafından 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında alınmıştı. KPSS-2022/11 tercih sonuçları ais.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Geçtiğimiz yıllarda tercih sonuçları 10 gün içinde açıklanmıştı. Bu noktada 11 Aralık 2022 itibariyle SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2022 11 TERCİH SONUÇLARI yoğun ilgi görüyor. İşte 31 bin 183 sözleşmeli personel atama sonuçları İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı!