31 bin 183 sözleşmeli personel atama sonuçları İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı! SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2022 11 TERCİH SONUÇLARI!
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2022 11 TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA! 28 Kasım'da tercihlerin alınmasıyla başlayan Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı sürecinde ilk etap tamamlandı. Gözler bu kez terih sonuçlarına çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel atama sonuçları İSİM LİSTESİ açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı!
Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel atama sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Tercih işlemleri ÖSYM tarafından 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında alınmıştı. KPSS-2022/11 tercih sonuçları ais.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Geçtiğimiz yıllarda tercih sonuçları 10 gün içinde açıklanmıştı. Bu noktada 11 Aralık 2022 itibariyle SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2022 11 TERCİH SONUÇLARI yoğun ilgi görüyor. İşte 31 bin 183 sözleşmeli personel atama sonuçları İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı!
SAĞLIK PERSONELİ ATAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Koca, personel ve işçi alımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Alımını ilan ettiğimiz 85 bin sağlık personelinin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını da ilk atamanın hemen ardından yapacağız.