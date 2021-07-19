31 Ağustos 2021 tarihine kadar bunu yapan... Resmen duyuruldu! Ek gelir fırsatı! 1.750 TL nakit para veriliyor!
Emekli maaşını Yapı Kredi'den alan vatandaşlar 1.750 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilecek. Banka açıklamasında, 31 Ağustos'a kadar emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyanlara 1.750 TL'ye varan nakit promosyon vereceğini duyurdu. İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapmaktadır. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış olursunuz.
Bankalar emekli maaşlarını kendi bankasına çekmek amacıyla yarışa girdi. Bankaların emekli promosyonlarıyla alakalı ilerlemeler emekli vatandaşlar doğrultusundan yakından takip ediliyor. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesinde emekli vatandaşlara ek gelir fırsatını duyurdu. Buna göre, 1 Nisan 2021 – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında emekli maaşını 3 sene süresince Yapı Kredi'den alan emeklilere 1.750 TL nakit promosyon verilecek. Bankacılık sisteminde kullanılan bu promosyon uygulamasının, bankalardan emekli maaşı alanlara da uygulanması ve emeklilerin maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl süreyle almaları şartıyla, bir kereye mahsus emeklilere de ödeme yapılmasıdır.
1.750 TL NAKİT PROMOSYON KAMPANYASIYLA İLGİLİ DETAYLAR;
1 Nisan 2021 – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında emekli maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 1.750 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
1.750 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerimiz aracılığı ile yapılabilir.
Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.