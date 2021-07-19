31 Ağustos 2021 tarihine kadar bunu yapan... Resmen duyuruldu! Ek gelir fırsatı! 1.750 TL nakit para veriliyor!

Bankalar emekli maaşlarını kendi bankasına çekmek amacıyla yarışa girdi. Bankaların emekli promosyonlarıyla alakalı ilerlemeler emekli vatandaşlar doğrultusundan yakından takip ediliyor. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesinde emekli vatandaşlara ek gelir fırsatını duyurdu. Buna göre, 1 Nisan 2021 – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında emekli maaşını 3 sene süresince Yapı Kredi'den alan emeklilere 1.750 TL nakit promosyon verilecek. Bankacılık sisteminde kullanılan bu promosyon uygulamasının, bankalardan emekli maaşı alanlara da uygulanması ve emeklilerin maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl süreyle almaları şartıyla, bir kereye mahsus emeklilere de ödeme yapılmasıdır.