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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis’e sunuldu! KDV indirimi geliyor

TBMM'ye sunulan deprem raporunda başta İstanbul olmak üzere deprem riski olan şehirlere yoğun göçün durdurulması ve kırsala dönüşün canlandırılması konuları yer alırken "İmar değer artışı kentsel dönüşüme harcansın" gibi öneriler getirildi. Raporda faiz desteği ve KDV indirimi ile ilgili de tavsiyelerde bulunuldu.

18.07.2021 08:51 - Son Güncelleme: 18.07.2021 08:51
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis’e sunuldu! KDV indirimi geliyor

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporda, Türkiye'de nüfus ve ekonomik aktivitenin deprem riski yüksek şehirlerde yoğunlaştığı tespitine yer verilerek, depreme dirençli kent planlaması yapılması istendi.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis’e sunuldu! KDV indirimi geliyor

Komisyon raporundaki 6.7 milyon riskli yapının dönüşümünde kentsel dönüşüm modeli detaylı ele alınırken finansman sorunu başta olmak üzere bazı tespit ve öneriler özetle şöyle sıralanıyor:

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis’e sunuldu! KDV indirimi geliyor

Kentsel dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla mülk sahiplerine verilen faiz desteği oranı ile kredi miktarı arttırılmalı, vadeler uzatılmalı.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis’e sunuldu! KDV indirimi geliyor

Faiz desteği; Merkez Bankası tarafından hesaplanan konut kredilerine uygulanan ortalama faiz oranının yüzde 50'si esas alınarak belirlenmeli.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis’e sunuldu! KDV indirimi geliyor

Kentsel dönüşüm için faiz destekli kredi kullandıracak bankalar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yapılacak protokollerde kredi ödemelerinin, yapılan işin ilerleme oranlarını ve maliyetlerini gösteren pursantaj cetveline göre işi yürüten yüklenici firmaya hakediş bazında yapılmasını sağlayacak düzenleme yapılmalı.