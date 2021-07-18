Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis’e sunuldu! KDV indirimi geliyor
TBMM'ye sunulan deprem raporunda başta İstanbul olmak üzere deprem riski olan şehirlere yoğun göçün durdurulması ve kırsala dönüşün canlandırılması konuları yer alırken "İmar değer artışı kentsel dönüşüme harcansın" gibi öneriler getirildi. Raporda faiz desteği ve KDV indirimi ile ilgili de tavsiyelerde bulunuldu.
18.07.2021 08:51
- Son Güncelleme: 18.07.2021 08:51
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporda, Türkiye'de nüfus ve ekonomik aktivitenin deprem riski yüksek şehirlerde yoğunlaştığı tespitine yer verilerek, depreme dirençli kent planlaması yapılması istendi.
Faiz desteği; Merkez Bankası tarafından hesaplanan konut kredilerine uygulanan ortalama faiz oranının yüzde 50'si esas alınarak belirlenmeli.
Kentsel dönüşüm için faiz destekli kredi kullandıracak bankalar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yapılacak protokollerde kredi ödemelerinin, yapılan işin ilerleme oranlarını ve maliyetlerini gösteren pursantaj cetveline göre işi yürüten yüklenici firmaya hakediş bazında yapılmasını sağlayacak düzenleme yapılmalı.