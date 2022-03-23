👉30.000 TL 32 gün vade için mevduat getirisi hesaplama! ⏳23 Mart Garanti Bankası, İNG, Denizbank 32 günlük vadeli mevduat kazancı ne kadar?

Kur korumalı mevduat hesabı seçeneğinin sunulmaya başlanmasının ardından ekonomi gündeminde bu konu büyük ilgi görüyor ve 23 Mart Garanti Bankası, İNG, Denizbank 32 günlük vadeli mevduat kazancı ne kadar sorusunun yanıtı merak ediliyor. Birikimlerini TL olarak bankaların vereceği faiz oranlarında değerlendirmek isteyenler için bankalar adeta yarış halinde 2022 Mart ayında faiz oranlarının düşük mü yüksek mi olduğu, hangi bankanın ne kadar verdiğini öğrenmek isteyenler için 30.000 TL 32 gün vade için mevduat getirisi hesaplama seçeneği haberimizde yer alıyor.