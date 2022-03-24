5 ilde 2+1 3+1'ler indirimli satılıyor! 🔑TOKİ'den 1.207,40 TL taksitle sıfır daire! Asgari ücretli, emekliler 24 bin TL peşinatla hazır, boş evleri kapacak!
Ucuza ve uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den güzel haber geldi. Yapılan açıklamada Bitlis, Tekirdağ, Konya, Kırıkkale, Tokat'ta 2+1, 3+1 dairelerin satışa sunulmaya başlanacağı duyuruldu. Dar ve orta gelirli vatandaşlar TOKİ'den en uygun 240 bin TL'ye ev sahibi olabilecek. Başvurular belirlenen bankalar ile e-Devlet üzerinden alınacak. İşte TOKİ'den Mart sonu yeni satış ilanları...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Mart ayı bitmeden özel konut fırsatlarını duyurunca gündemde yoğun ilgiyle takip ediliyor. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşların bütçesine hitap eden ve makul fiyatlarla konut sahibi olmak istenler amacıyla uygun kampanyalara haberimizden ulaşabilirsiniz. TOKİ 5 ilde 241.479 TL anahtar teslim fırsatıyla konutları satışa sunuyor ve başvuran ev sahibi oluyor. Bitlis, Kırıkkale, Konya Tekirdağ, Tokat illerinde kuralı satış yöntemiyle daire satışı başladı ve TOKİ daire satışlarına ilişkin bilgileri incelemek isteyenler için haberimizde tüm detayları derledik. İşte il il TOKİ güncel ucuz 2022 konut satış ilanları!
KIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ, ÇERİKLİ MAHALLESİ 2. ETAP 113 ADET KONUT
SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ, ÇERİKLİ MAHALLESİ 2. ETAP
113 ADET KONUT kapsamında üretilecek 57 adet konut satışa sunulacaktır.
Proje Adı: KIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ, ÇERİKLİ MAHALLESİ 2. ETAP 113 ADET KONUT
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 52 adet ,3+1 konut 5 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 21 Mart 2022 - 31 Mart 2022
Başvuru Bedeli: 2+1 konutlar için 1000 TL, 3+1 konutlar için 2000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 30 Mart 2022 tarihinde sona erecektir.)
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1,3+1
Kura Tarihi: 12 Nisan 2022
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Delice Şubesi
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 18 Nisan 2022 - 21 Nisan 2022
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 25 Nisan 2022 - 26 Nisan 2022(Asil hak sahipleri sözleşme
imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)
Başvurular 1 kategoride kabul edilecektir;
1)"Diğer alıcı adayları" kategorisi
* Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği
takdirde kura ile belirlenecektir.
Detaylı satış fiyat ve koşulları TC. Ziraat Bankası AŞ. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web
sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.
En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır