50 yaş üstüne beklenen yasa! EYT olmadan milyonların emekliliği öne çekilecek! Prim günü yetene emeklilik hakkı!
Emeklilik konusu ile ilgili her geride bıraktığımız gün yeni tartışmalar gündeme geliyor. Son senelerde hükümetin de bu alanda yaptığı yeni çalışmalar ilgi çekiyor. Öte yandan EYT meselesinde de şu an amacıyla belirsizlik olması çoğu bireyin alternatif alternatifleri incelemesine namacıyla oldu. Bu alternatifler arasında öne çıkan uygulamalardan biri ise tarih şartının sağlanması ile 3.600 prim günü ile 15 senelik hizmet süresinin tamamlanması ile elde edilen emeklilik hakkı oldu. 50 yaşında emeklilik hakkının elde edilmesini gerçekleştiren bu alternatif kapsamında belirli şartların sağlanması gerekecek. İşte 50 yaşında emekli olmanın formülü
24.03.2022 08:31 - Son Güncelleme: 24.03.2022 08:32
8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için geçerli emeklilik hakkı kapsamında 15 yıl sigortalı olma süresinin ve 3.600 prim ödenmiş olma şartlarının sağlanması gerekiyor.
👉Memurlarda 15 Yıl Çalışma ile Emeklilik Mümkün Mü?
Emekli Sandığı, şimdiki adıyla 4-c kapsamında yer alan memurlarda ise durum biraz daha farklı işliyor. İlgili kanunlar çerçevesinde, sakatlıkları nedeniyle göreve alınanlardan en az 15 yıllık hizmet süresini tamamlayanların talep etmeleri halinde emeklilik hakkından yararlanması sağlanıyor.