30 yıl hizmet süresi ile 3600 EK GÖSTERGE hesabı! Şok kazanç tablosu ortaya çıktı! Maaşa 1.390 TL, ikramiyeye 50.150 TL zam! Memur emeklileri...
3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları artık ortaya çıkıyor. Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu. Flaş gelişmeler yaşanıyor. Ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? sorularının yanıtları Temmuz ayının sonlarına doğru yoğun şekilde araştırılırken, açıklamalar ve yeni hesaplamalar peş peşe geliyor. Emeklinin kazancı katlanıyor! Yeni ek göstergeler memur maaşlarına yansıyacak fakat en çok emekli maaşları ve ikramiyelerinde kendini gösterecek. Kuruşu kuruşuna hesaplandı. 30 yıl hizmeti olan emekliler müjde! Aylık ve ikramiyeler...
30 yıl hizmet süresi ile 3600 EK GÖSTERGE hesabı! Şok kazanç tablosu ortaya çıktı! Maaşa 1.390 TL, ikramiyeye 50.150 TL zam! Memur emeklileri yaşadı! 3600 Ek gösterge ile ilgili gelişmeler hız kesmiyor. Gündemden düşmeyen 3600 Ek gösterge çalışmasının Mayıs ayı sonu tamamlanacağı ve kamuoyu ile paylaşılacağını belirtildi. Düzenlemenin kazançlara nasıl yansıyacağı merakla beklenirken şimdiden aylık ve ikramiye hesabı yapıldı. İşte emeklilerin alacağı artış...
Son dakika 3600 ek gösterge haberi... 3600 ek gösterge çıktı mı, kimleri kapsıyor? Kimin ek göstergesi ne kadar artacak? Yeni emekli aylığı ve ikramiyeleri ne kadar olacak? soruları Mayıs'ın son günlerini yaşadığımız şu günlerde sıklıkla araştırılıyor. Bir yandan da yeni gelişmeler duyurulmaya devam ediyor. Flaş 30 yıl hizmet süresi ile EK GÖSTERGE hesabı!
Polis, hemşire ve din görevlilerine verilecek 3600 ek gösterge çalışması bu ay tamamlanacak. Yapılacak son toplantının ardından düzenleme Meclis'e sevk edilecek. Ek göstergenin yükselmesiyle maaş, emekli aylıkları ve ikramiyelerde artışlar olacak.