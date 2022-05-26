200 kişilik kadro: Koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli! İŞKUR bu kez kendi bünyesine alım yapıyor! İşte şartlar ve başvuru formu...

Her gün kamu ve özel sektördeki işçi, personel, memur alım ilanlarını sitesi üzerinden yayımlayan ve işveren ile işçi arasında köprü görevi gören İŞKUR bu kez kendi bünyesi için iş ilanı yayımladı.Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere lise mezunu adaylar arasından toplam 200 kişi alınacak. Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (aşçı, temizlik görevlisi) kadrolarına yapılacak alımlarda KPSS puana bakılacak. İşte İŞKUR 200 personel alımı hakkında tüm detaylar...