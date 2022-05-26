Maaş+ Aile yardımı+ ikramiye! Zam ayında çocuklu, eşi çalışmayana 8.435 TL, 3 ayda 700,95 lira... Temmuz'da memur ve emekliler çifte sevinç yaşayacak!

Temmuz zammıyla ilgili son dakika açıklamaları başta memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca çalışan yakından takip ediyor. TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanması beklenirken, 6 aylık enflasyon tahmini yapıldı. Buna göre memura 40.5, emekliye 41 zam yapılacak. Maaşların yanı sıra aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesinde de rekor artış yaşanacak. Yeni ücretler belli oldu! Kimin ne kadar alacağı ortaya çıktı. Vatandaşların yüzü gülecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurlar, sendika üyesi memurlar ve diğer çalışanlar dikkat! Kazançlar artıyor! Ayrıca ödemeler yapılması beklenen ek iyileştirmeden de etkilenecek. İşte mesleklere göre yeni ücret hesaplamaları...