Maaş+ Aile yardımı+ ikramiye! Zam ayında çocuklu, eşi çalışmayana 8.435 TL, 3 ayda 700,95 lira... Temmuz'da memur ve emekliler çifte sevinç yaşayacak!
Temmuz'da memur ve emekliler çifte sevinç yaşayacak! Maaş+ Aile yardımı+ ikramiye! 4 aylık enflasyon yüzde 31.71 çıktı. Böylelikle memurlara yüzde 24.21 enflasyon farkı oluştu, Temmuz zammı yüzde 31.21 oldu. Buna göre aile yardımı dahil en düşük maaş 8 bin 435 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memura aile yardımı olarak 770,61 lira veriliyordu. Yeni hesaplamaya göre bu ödeme bin 11 liraya ulaşacak. Sendika üyesi memurlara da 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 498,90 lira olarak yatırılıyordu. Güncel hesaplamayla bu ödeme de 654,60 liraya çıkacak. İşte Temmuz zammında yeni gelişmeler...
26.05.2022 09:42 - Son Güncelleme: 26.05.2022 09:43
Temmuz zammıyla ilgili son dakika açıklamaları başta memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca çalışan yakından takip ediyor. TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanması beklenirken, 6 aylık enflasyon tahmini yapıldı. Buna göre memura 40.5, emekliye 41 zam yapılacak. Maaşların yanı sıra aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesinde de rekor artış yaşanacak. Yeni ücretler belli oldu! Kimin ne kadar alacağı ortaya çıktı. Vatandaşların yüzü gülecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurlar, sendika üyesi memurlar ve diğer çalışanlar dikkat! Kazançlar artıyor! Ayrıca ödemeler yapılması beklenen ek iyileştirmeden de etkilenecek. İşte mesleklere göre yeni ücret hesaplamaları...