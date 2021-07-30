Altın fiyatları son dakika: Altın zirve yaptı! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Resmen son noktaya gelindi, çarşı pazar karıştı!

Altın fiyatları son dakika: Tek tek açıklamalar geldi. Altın alacaklar dikkat! Fed politikasında farklılık yapılmaması altın fiyatına destek veriyor. Fed'in dün sona eren FOMC toplantısında varlık alım programında farklılık yapmaması ve bu konuyu tartışmaya devam edeceğine işaret etmesi altına destek verdi. Fed Başkanı Powell'ın para politikasında sıkılaştırmaya gitmeden evvelce daha yapılacak çok iş bulunduğu söylemini tekrarlamasının da etkileri ile altın fiyatı bu saban 1810 dolar/ons direncini geçti. Altın fiyatının artmasında küresel altın talebinin ikinci çeyrekte son 1 yıldaki en yüksek düzeye ulaşması da etkili oldu.