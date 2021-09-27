30 günde paranızı katlayabilirsiniz! Parasını bankada tutana ödeme var! 15.000 bin TL birikim mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

Bankalarda parası olan vatandaşlar katbekat kazanabilir. Hesabı olanlara hemen toplu para ödemesi var. Mevduat hesapları son dönemde pek çok kişiin tercih ettiği yöntemlerden birisi oluyor. Banka hesaplarında birikmiş parası olanlar mevduat faizlerini yakından takip ediyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla eş güdümlü parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen kişi sayısında artış yaşanmaya başladı. Para biriktiren pek çok risksiz yatırım yollarını araştırırken mevduat hesapları akıllara geliyor. Hem de bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz devam ediyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar detaylı avantajlı tekliflerini tek tek sunuyor.