İŞKUR iş ilanını güncelledi! Yeni personel alımlarında KPSS şartı yok, en az ilkokul mezunu aranıyor! Aylık 4 bin 500 TL maaşla...

İŞKUR iş ilanını güncelledi. Yeni personel alımlarında KPSS şartı yok, en az ilkokul mezunu aranıyor. Aylık 4 bin TL maaşla bir çok iş yeri personel arıyor. Bazı iş yerleri aranılan şartlar arasında KPSS puanı ararken bazıları da KPSS şartsız alım yapıyor. Ekim ayı personel alım ilanlarının bazılarında da en az ilkokul mezunu işçi alımları için ilanlar açıldı. İlanlara başvurmak için öncelikle İŞKUR kaydı yapmanız gerekiyor. Ardından da istediğini mesleği seçerek aranılan şartları okuyup uygunsa başvuruda bulunabilirsiniz. İşte 8 bin TL'ye kadar maaş verilen o iş ilanları...