İŞKUR iş ilanını güncelledi! Yeni personel alımlarında KPSS şartı yok, en az ilkokul mezunu aranıyor! Aylık 4 bin 500 TL maaşla...
İŞKUR her geçen gün işsizlerin sayısını azaltmaya devam ediyor. Çeşitli nedenlerden dolayı işsiz kalan ya da hiç işe başlamamış ilk defa iş hayatına adım atacak vatandaşlara bir çok iş kapısı aralıyor. Farklı kamu ve ya özel kurumlarda bir çok meslek dalında 4 bin TL'den başlayan aylık maaşlarla çalışabilecek personeller aranıyor. Bir çok işyeri başvurularda adaylardan KPSS şartı istemiyor ayrıca ilkokul mezunu vatandaşları da bünyesine dahil ediyor. İŞKUR'un personel alımı ilanları güncellendi. Kendinize uygun mesleklerde yüksek maaşla çalışmak için yeni bir fırsat doğdu. Güncel İŞKUR iş ilanlarına bakarak aranılan şartları taşıdığınız meslekler için hemen başvuru yapın. İşte KPSS şartsız ve en az ilkokul mezunu İŞKUR iş ilanları...
İŞKUR iş ilanını güncelledi. Yeni personel alımlarında KPSS şartı yok, en az ilkokul mezunu aranıyor. Aylık 4 bin TL maaşla bir çok iş yeri personel arıyor. Bazı iş yerleri aranılan şartlar arasında KPSS puanı ararken bazıları da KPSS şartsız alım yapıyor. Ekim ayı personel alım ilanlarının bazılarında da en az ilkokul mezunu işçi alımları için ilanlar açıldı. İlanlara başvurmak için öncelikle İŞKUR kaydı yapmanız gerekiyor. Ardından da istediğini mesleği seçerek aranılan şartları okuyup uygunsa başvuruda bulunabilirsiniz. İşte 8 bin TL'ye kadar maaş verilen o iş ilanları...
İŞKUR üzerinden her gün bir çok kişi iş sahibi oluyor. Vatandaşlar İŞKUR sitesine girerek arama kısmına istedi mesleği yazdıktan sonra karşısına çıkan iş ilanlarını inceliyor. Kendisine uygun olan ilana başvurduktan sonra ilgili iş yerinden geri dönüş bekliyor. Sık sık güncellenen personel alım ilanlarının sonuncusu da yayınlandı.
İş arayanlar güncel İŞKUR ilanlarını görmek ve başvuru yapabilmek için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı. İŞKUR'a giriş yaptıktan sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından ilanları görüntüleyebilirsiniz. Ya da 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;
• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin
• Çalışma yeri bilginizi girin.
• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.
• İşyeri seçin.
• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.
• İşyeri unvanını girin.
• Son olarak en altta sağda bulunan 'Ara' seçeneğine tıklayın.
Bu adımlarla size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görebilir ve tercihinize göre başvurularınızı yapabilirsiniz.