30 Eylül 2024 Torba Yasa son durum | Torba Yasa yürürlüğe girdi mi? 3600 Ek Gösterge, Bağ-Kur Prim Gün Sayısı...

Meclis tatilinden önce 86 maddeden oluşan yasanın 55 maddesi kabul edilmesine rağmen, kalan 31 madde üzerinde yapılacak görüşmeler merakla bekleniyor. Özellikle 3600 ek gösterge gibi devlet memurlarının maaş ve emeklilik haklarına doğrudan etki eden düzenlemeler, geniş bir kesimin ekonomik güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Bağ-Kur'lular için emeklilik şartlarını kolaylaştıracak düzenlemeler ve ev hanımlarına yönelik sigorta sistemi gibi başlıklar da bu yeni dönemde Meclis'in en önemli gündem maddeleri arasında olacak. Yasayla ilgili kararların Meclis'in açılmasıyla hız kazanacağı öngörülüyor.