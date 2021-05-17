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Bankalar alev topu gibi! 1000, 1250, 1600, 2500 TL'ye kadar destek sağlanıyor! Ziraat, Halkbank, Vakıf, Garanti...

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi! Emeklilere promosyon ödemeleri konusunda bankalar arasında yarış başladı. Bu noktada en çok promosyon ödemesi veren bankalar araştırılıyor. 2021 yılında emeklilere verilen banka promosyonları yükseldi. Promosyonlar 500 TL'den başlıyor, 2.500 TL'ye kadar çıkıyor. Arkadaşını getirene ekstra para veren kampanyalar bile bulunuyor. Peki, hangi banka fazla promosyon veriyor? Emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi 2021? Emekli maaşı taşıma promosyonları bankalar arasında farklı olabilmektedir. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıf, Garanti, TEB, İNG, Yapı kredi ödemeleri...

17.05.2021 22:56 - Son Güncelleme: 17.05.2021 22:56
1000 TL’den 2.500 TL’ye kadar destek müjdesi! Hemen hesaba geçecek

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi! Emeklilere promosyon ödemeleri konusunda bankalar arasında yarış başladı. Bu noktada en çok promosyon ödemesi veren bankalar araştırılıyor. 2021 yılında emeklilere verilen banka promosyonları yükseldi. Promosyonlar 500 TL'den başlıyor, 2.500 TL'ye kadar çıkıyor. Arkadaşını getirene ekstra para veren kampanyalar bile bulunuyor. Peki, hangi banka fazla promosyon veriyor? Emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi 2021? Emekli maaşı taşıma promosyonları bankalar arasında farklı olabilmektedir. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıf, Garanti, TEB, İNG, Yapı kredi ödemeleri...

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1000 TL’den 2.500 TL’ye kadar destek müjdesi! Hemen hesaba geçecek

TEK TEK AÇIKLIYORLAR

Emekli maaşlarının yattığı bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Buna göre; maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 TL, 2.500 lira üstü olana da 750 TL tutarında promosyon ödeniyor.

1000 TL’den 2.500 TL’ye kadar destek müjdesi! Hemen hesaba geçecek

Ziraat Bankası, Halkbank, ING, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB, Yapı Kredi ve diğer bankalar promosyon miktarlarını ve kampanyalarını tek tek duyurdu. Arkadaşını getirene ekstra para veren de var promosyonu ikiye katlayan da…

1000 TL’den 2.500 TL’ye kadar destek müjdesi! Hemen hesaba geçecek

Fibabank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

Garanti BBVA: 800 TL, 1.000 TL, 1.200 TL

1000 TL’den 2.500 TL’ye kadar destek müjdesi! Hemen hesaba geçecek

Halkbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL

İş Bankası: 750 TL, 875 TL, 1.000 TL