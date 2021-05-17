Bankalar alev topu gibi! 1000, 1250, 1600, 2500 TL'ye kadar destek sağlanıyor! Ziraat, Halkbank, Vakıf, Garanti...

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi! Emeklilere promosyon ödemeleri konusunda bankalar arasında yarış başladı. Bu noktada en çok promosyon ödemesi veren bankalar araştırılıyor. 2021 yılında emeklilere verilen banka promosyonları yükseldi. Promosyonlar 500 TL'den başlıyor, 2.500 TL'ye kadar çıkıyor. Arkadaşını getirene ekstra para veren kampanyalar bile bulunuyor. Peki, hangi banka fazla promosyon veriyor? Emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi 2021? Emekli maaşı taşıma promosyonları bankalar arasında farklı olabilmektedir. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıf, Garanti, TEB, İNG, Yapı kredi ödemeleri...