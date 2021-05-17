BİM 18 Mayıs Salı aktüel kataloğu yayınlandı! Kaktüs temalı ürünler revaçta! 10 saat sonra satışı başlayacak...

BİM 18 Mayıs aktüel kataloğunda indirim üstüne indirim duyurusu geldi. BİM'de bu hafta Keseli Şortlu Uyku Takımı, Makyaj Organizeri, Kaktüs Figürlü Kırlent, Takı Askılığı, Neon Led Işık, Sporcu Tayt, Sporcu Bralet, Uzaktan Kumandalı Led Ampul ve Aqua Di Polo Edp Parfüm ürünleri var. İşte 18 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...