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BİM 18 Mayıs Salı aktüel kataloğu yayınlandı! Kaktüs temalı ürünler revaçta! 10 saat sonra satışı başlayacak...

Merakla beklenen BİM 18 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta salı günü, kaktüs desenlli Şortlu Uyku Takımı, Makyaj Organizeri, Kaktüs Figürlü Kırlent, Takı Askılığı, Neon Led Işık, Sporcu Tayt, Sporcu Bralet, Uzaktan Kumandalı Led Ampul ve Aqua Di Polo Edp Parfüm ürünleri var. Şimdiden alacaklarını belirlemek için BİM aktüel 18 Mayıs kataloğunu incelemeye başladı ve stoklarla sınırlı olan ürünleri tükenmeden sabah erken saatlerinde giderek alacak. İşte 18 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

17.05.2021 23:59 - Son Güncelleme: 18.05.2021 00:02
BİM 18 Mayıs Salı aktüel kataloğunda neler var?

BİM 18 Mayıs aktüel kataloğunda indirim üstüne indirim duyurusu geldi. BİM'de bu hafta Keseli Şortlu Uyku Takımı, Makyaj Organizeri, Kaktüs Figürlü Kırlent, Takı Askılığı, Neon Led Işık, Sporcu Tayt, Sporcu Bralet, Uzaktan Kumandalı Led Ampul ve Aqua Di Polo Edp Parfüm ürünleri var. İşte 18 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
BİM 18 Mayıs Salı aktüel kataloğunda neler var?

Casilli Keseli Şortlu Uyku Takımı

• S-M-L-XL beden

Kaktüs Temalı Terlik

• 36-37-38-39-40 numara

BİM 18 Mayıs Salı aktüel kataloğunda neler var?

5'li Kaktüs Nakışlı Renkli Çorap

Babet Çorabı

Makyaj Organizeri

BİM 18 Mayıs Salı aktüel kataloğunda neler var?

Dudak Balmı

Rebul Bardak Mum

Kaktüs Figürlü Kırlent

BİM 18 Mayıs Salı aktüel kataloğunda neler var?

Naturalove Oyuncak Peluş Yastık

Bambu Kapaklı Cam Kupa

Takı Askılığı

Dekoratif Obje