3 zincir market aktüel kataloğunu güncelledi! A101, ŞOK Migros'ta haftanın yeni indirimleri belli oldu! Fiyatlar yarıya indi: 65 TL'den 25 TL'ye düştü
A101, ŞOK ve Migros'un yepyeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni hatfaya girilmesiyle zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Bu hafta Migros, ŞOK ve A101 gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler yaptı. Peki hafta içi zincir marketlerde hangi ürünler indirimden satılıyor? A101'de İçim Kaymaklı Tava Yoğurt 19,75 TL'den satılıyor. Migros'ta Pınar yoğurt 31, 95 TL'den, ŞOK'ta da Finish Tablet 90'lı 55,95,95 TL'den satılıyor. İşte üç marketin aktüel ürünler kataloğu tam liste...
09.01.2022 19:23
- Son Güncelleme: 09.01.2022 19:23
A101, ŞOK ve Migros'un beklenen yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Milyonlarca kişi 3 zincir marketin güncel kataloğunu araştırıyordu. Beklenen katalog sergilendi neler var neler... A101'de bu hafta yumurta, et, salça gibi gıda ürünlerinin yanı sıra elektronik ürünlerde de indirim yapıldı. Migros'ta da sucuk ve meyve çeşitlerinde büyük indirim yapıldı. Şok ise temizlik ve bakım ürünlerindeki indirimler dikkat çekti. İşte bu hafta içi A101, ŞOK ve Migros'ta indirimden satılacak ürünlerin tamamı...