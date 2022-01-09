3 zincir market aktüel kataloğunu güncelledi! A101, ŞOK Migros’ta haftanın yeni indirimleri belli oldu! Fiyatlar yarıya indi: 65 TL’den 25 TL’ye düştü

A101, ŞOK ve Migros'un beklenen yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Milyonlarca kişi 3 zincir marketin güncel kataloğunu araştırıyordu. Beklenen katalog sergilendi neler var neler... A101'de bu hafta yumurta, et, salça gibi gıda ürünlerinin yanı sıra elektronik ürünlerde de indirim yapıldı. Migros'ta da sucuk ve meyve çeşitlerinde büyük indirim yapıldı. Şok ise temizlik ve bakım ürünlerindeki indirimler dikkat çekti. İşte bu hafta içi A101, ŞOK ve Migros'ta indirimden satılacak ürünlerin tamamı...