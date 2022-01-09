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Haberler Ekonomi 3 zincir market aktüel kataloğunu güncelledi! A101, ŞOK Migros'ta haftanın yeni indirimleri belli oldu! Fiyatlar yarıya indi: 65 TL'den 25 TL'ye düştü

3 zincir market aktüel kataloğunu güncelledi! A101, ŞOK Migros'ta haftanın yeni indirimleri belli oldu! Fiyatlar yarıya indi: 65 TL'den 25 TL'ye düştü

A101, ŞOK ve Migros'un yepyeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni hatfaya girilmesiyle zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Bu hafta Migros, ŞOK ve A101 gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler yaptı. Peki hafta içi zincir marketlerde hangi ürünler indirimden satılıyor? A101'de İçim Kaymaklı Tava Yoğurt 19,75 TL'den satılıyor. Migros'ta Pınar yoğurt 31, 95 TL'den, ŞOK'ta da Finish Tablet 90'lı 55,95,95 TL'den satılıyor. İşte üç marketin aktüel ürünler kataloğu tam liste...

09.01.2022 19:23 - Son Güncelleme: 09.01.2022 19:23
3 zincir market aktüel kataloğunu güncelledi! A101, ŞOK Migros’ta haftanın yeni indirimleri belli oldu! Fiyatlar yarıya indi: 65 TL’den 25 TL’ye düştü

A101, ŞOK ve Migros'un beklenen yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Milyonlarca kişi 3 zincir marketin güncel kataloğunu araştırıyordu. Beklenen katalog sergilendi neler var neler... A101'de bu hafta yumurta, et, salça gibi gıda ürünlerinin yanı sıra elektronik ürünlerde de indirim yapıldı. Migros'ta da sucuk ve meyve çeşitlerinde büyük indirim yapıldı. Şok ise temizlik ve bakım ürünlerindeki indirimler dikkat çekti. İşte bu hafta içi A101, ŞOK ve Migros'ta indirimden satılacak ürünlerin tamamı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
3 zincir market aktüel kataloğunu güncelledi! A101, ŞOK Migros’ta haftanın yeni indirimleri belli oldu! Fiyatlar yarıya indi: 65 TL’den 25 TL’ye düştü

A101 YENİ HAFTANIN GÜNCEL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

1250 g İçim Kaymaklı Tava Yoğurt 19.75 TL 250 g Pınar Süzme Peynir 13.95 TL 7Days Çikolata Dolgulu Kruvasan 2.45 TL

3 zincir market aktüel kataloğunu güncelledi! A101, ŞOK Migros’ta haftanın yeni indirimleri belli oldu! Fiyatlar yarıya indi: 65 TL’den 25 TL’ye düştü

A101 YENİ HAFTANIN GÜNCEL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

1500 g Beşler Kaymaklı Tava Yoğurt 21.45 TL 500 g Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 18.95 TL 500 g Nimet Dondurulmuş Mini Rulo Börek Çeşitleri 12.55 TL 22'li Fairy Platinium Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 52.45 TL

3 zincir market aktüel kataloğunu güncelledi! A101, ŞOK Migros’ta haftanın yeni indirimleri belli oldu! Fiyatlar yarıya indi: 65 TL’den 25 TL’ye düştü

A101 YENİ HAFTANIN GÜNCEL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

500 g Calgon Toz Kireç Önleyici 14.50 TL Sea Color Saç Boyası Çeşitleri 12.90 TL Signal Diş Fırçası 1+1 16.95 TL 1 kg Yayla Osmancık Yerli Pirinç 13.95 TL

3 zincir market aktüel kataloğunu güncelledi! A101, ŞOK Migros’ta haftanın yeni indirimleri belli oldu! Fiyatlar yarıya indi: 65 TL’den 25 TL’ye düştü

A101 YENİ HAFTANIN GÜNCEL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Maybelline The Colossal Go Extreme Maskara 24.95 TL Granny Smith Elma 6.90 TL Havuç 5.25 TL Mor Soğan 3.95 TL Dolma Biber Paket 5.95 TL Kivi 13.95 TL Sarımsak 16.95 TL

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