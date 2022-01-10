KDV düşüyor her şeye indirim geliyor! Yüzde 18 detayı... Marketteki etiket fiyatları değişiyor Bakan Nebati ’Çok ses getirecek’ dedi!

KDV ile ilgili ses getirecek adım atılıyor. KDV için kollar sıvandı yeni düzenlemeye gidiliyor. Düzenleme hayata geçirildiğinde market fiyatlarına ve birçok şeye indirim gelecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti yeni yasa teklifi üzerinde çalışmaya başladı bile. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Gerçekten çok ses getirecek, KDV'nin sadeleştirilmesi piyasadaki başta üreticileri tüketicilerin başta olmak üzere herkesin ittifak edebileceği yalın bir sistem getireceğiz." dedi. KDV'de yapılacak köklü değişiklik etiketlere büyük oranda yansıyacak ve özellikle de gıda ürünlerinde vatandaşların yüzünü güldürecek indirim yapılacak. İşte detaylar...