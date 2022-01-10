SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiriyor! 2500 TL altı maaş alanlar için kuruşu kuruşuna hesaplandı
Bu ay SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25.47 zam yapılırken, taban aylık ödemesi de 2 bin 500 liraya yükseliyor. Peki bu artışlar emeklilere, dul ve yetimlere nasıl yansıyacak? İşte detayları...
10.01.2022 06:56
- Son Güncelleme: 10.01.2022 06:56
SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon verilerine göre yüzde 25.47 olurken, taban aylık ödemesi de verilen müjdeyle 2 bin 500 liraya çıkarıldı.
Ancak bu artışların nasıl uygulanacağı, dul ve yetimlere nasıl yansıyacağı konusunda pek çok soru var.
■ SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları nasıl hesaplanacak?
Önce tüm maaşlara 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon olan yüzde 25.47 oranında zam yansıtılacak.