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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiriyor! 2500 TL altı maaş alanlar için kuruşu kuruşuna hesaplandı

Bu ay SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25.47 zam yapılırken, taban aylık ödemesi de 2 bin 500 liraya yükseliyor. Peki bu artışlar emeklilere, dul ve yetimlere nasıl yansıyacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
10.01.2022 06:56 - Son Güncelleme: 10.01.2022 06:56
SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiriyor! 2500 TL altı maaş alanlar için kuruşu kuruşuna hesaplandı

Ocak, tüm emekliler için zam ayı oldu.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiriyor! 2500 TL altı maaş alanlar için kuruşu kuruşuna hesaplandı

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon verilerine göre yüzde 25.47 olurken, taban aylık ödemesi de verilen müjdeyle 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiriyor! 2500 TL altı maaş alanlar için kuruşu kuruşuna hesaplandı

Ancak bu artışların nasıl uygulanacağı, dul ve yetimlere nasıl yansıyacağı konusunda pek çok soru var.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiriyor! 2500 TL altı maaş alanlar için kuruşu kuruşuna hesaplandı

Bu soruların yanıtları şöyle:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiriyor! 2500 TL altı maaş alanlar için kuruşu kuruşuna hesaplandı

■ SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları nasıl hesaplanacak?
Önce tüm maaşlara 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon olan yüzde 25.47 oranında zam yansıtılacak.

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