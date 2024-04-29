3 TABLODA EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI 2024! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı hesabı değişti! 10.000, 10.500, 11.000 TL alanlar...

1 Emekliler için hazırlanan yeni desteklerin detayları netleşirken, Temmuz ayı zam oranlarıyla ilgili önemli hesaplamalar yapılıyor. Emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zam oranları için farklı formüller masada bulunuyor. Özellikle, emekli maaşlarının belirlenmesinde kullanılacak olan yeni formüllerin emekliler üzerindeki etkisi merakla bekleniyor.

2 Bu senenin "emekliler yılı" ilan edilmesiyle birlikte, yaklaşık 16 milyon vatandaşın hayatını kolaylaştıracak ve gelirini artıracak destekler için hazırlıklar hızla devam ediyor.