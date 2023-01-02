3 OCAK 2023 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI 1/4! Öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük en yüksek ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen maaşı HESAPLAMA!

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Bilindiği üzere 2022 yılı Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 1/4 derecesinde görev alan öğretmenlerin maaşı 12 bin 281 TL'ye yükselmişti. Ücretli, sözleşmeli, kadrolu olmak üzere öğretmen maaşları unvana ve görev yapılan yıla göre değişiklik gösteriyor.