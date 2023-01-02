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Haberler Ekonomi 3 OCAK 2023 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI 1/4! Öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük en yüksek ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen maaşı HESAPLAMA!

3 OCAK 2023 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI 1/4! Öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük en yüksek ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen maaşı HESAPLAMA!

2023 öğretmen maaşı hakkında araştırmalar hız kazandı. 2023 Yeni asgari ücret geçtiğimiz günlerde netlik kazandı. Gözler bir süredir memur zammındaydı. Ve beklenen gün geldi. TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını 3 Ocak 2023 saat 10:00'da açıklayacak. Memur zammında belirleyici olan enflasyonun açıklanmasının akabinde memur zammı netleşecek. Peki Öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte en düşük en yüksek ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen maaşı HESAPLAMA!

02.01.2023 23:37 - Son Güncelleme: 02.01.2023 23:37
3 OCAK 2023 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI! Öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük en yüksek ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen maaşı HESAPLAMA!

3 OCAK 2023 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI UZMAN ÖĞRETMEN- BAŞÖĞRETMEN! Memur maaşına yapılacak zam oranlarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki ocak zammıyla öğretmenler 2023'te ne kadar maaş alacak? Öğretmenler yüzde kaç zam alacak? İşte merak edilen zamlı en düşük ve en yüksek ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen maaş tablosu hakkında bilgiler...

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3 OCAK 2023 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI! Öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük en yüksek ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen maaşı HESAPLAMA!

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Bilindiği üzere 2022 yılı Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 1/4 derecesinde görev alan öğretmenlerin maaşı 12 bin 281 TL'ye yükselmişti. Ücretli, sözleşmeli, kadrolu olmak üzere öğretmen maaşları unvana ve görev yapılan yıla göre değişiklik gösteriyor.

3 OCAK 2023 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI! Öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük en yüksek ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen maaşı HESAPLAMA!

Buna göre TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması bekleniyor. 3 Ocak 2023 Salı günü 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanacak. Böylelikle öğretmen zamlı maaşları belli olacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

3 OCAK 2023 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI! Öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük en yüksek ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen maaşı HESAPLAMA!

SÖZLEŞMELİ, KADROLU VE ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte 1/8 öğretmen maaşı ve 4/b sözleşmeli öğretmen maaşları; sözleşmeli, kadrolu ve ücretli olarak 3 farklı kategoride belirlenecek.

3 OCAK 2023 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI! Öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük en yüksek ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen maaşı HESAPLAMA!

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uzman öğretmen ve başöğretmen derecesine geçen öğretmenlere ilişkin yaptığı açıklamada; uzman öğretmen maaşlarına 2.250 lira, başöğretmen maaşlarına ise yaklaşık olarak 4.500 lira artış yapılacağını açıkladı.

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