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Haberler Ekonomi ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI! 2023 OCAK yeni hemşire maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte en yüksek ve en düşük HEMŞİRE maaşları! Enflasyon farkıyla...

ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI! 2023 OCAK yeni hemşire maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte en yüksek ve en düşük HEMŞİRE maaşları! Enflasyon farkıyla...

Zamlı hemşire maaşları yüzbinlerce hemşire tarafından sıkça internet arama motorlarında sorgulanıyor. Hemşire maaşları dahil tüm memur ve emekli maaşları TÜİK'in 3 Ocak'ta açıklayacağı enflasyon rakamlarının akabinde belli olacak. Peki 2023 OCAK yeni hemşire maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte en yüksek ve en düşük HEMŞİRE maaşları! Enflasyon farkıyla...

02.01.2023 23:22 - Son Güncelleme: 02.01.2023 23:22
ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI! 2023 OCAK yeni hemşire maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte en yüksek ve en düşük HEMŞİRE maaşları! Enflasyon farkıyla...

2023 OCAK ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI! Hemşire 2023 Ocak zamlı maaşları gündemde bir çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Hemşire maaşı 2023 hesaplama işlemleri yoğunluk kazandı. Memur zammı son enflasyon oranı ile netlik kazanacak. Hemşire maaşları ne kadar olacak sorusu da böylelikle yanıt bulacak. İşte memur maaşı hesaplama tabloları ve 2023 OCAK yeni hemşire maaşları hakkında gelişmeler...

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ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI! 2023 OCAK yeni hemşire maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte en yüksek ve en düşük HEMŞİRE maaşları! Enflasyon farkıyla...

OCAK 2023 HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Memur zammı açıklamasıyla birlikte tüm çalışanların yeni maaşları belli olacak. TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak 2023 tarihinde saat 10:00'da açıklayacak. Ardından da Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI! 2023 OCAK yeni hemşire maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte en yüksek ve en düşük HEMŞİRE maaşları! Enflasyon farkıyla...

Lisans mezunu 5/1 derecesindeki hemşirelerde mevcut maaş 11 bin 828 TL. Yeni zamla birlikte 15 bin seviyesini görmesi beklentiler arasında.

Hemşire maaşı ocak zammı, toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı gibi kalemlerden oluşacak. Zamlı maaşların 15 Ocak tarihi itibarıyla yatması bekleniyor.

ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI! 2023 OCAK yeni hemşire maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte en yüksek ve en düşük HEMŞİRE maaşları! Enflasyon farkıyla...

OCAK ayı, pek çok kesim gibi memurlar ve memur emeklileri için de zam ayı olacak. Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak. Yüzde 14.05 çıkan Temmuz-Kasım enflasyonu, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi. 5 aylık TÜFE verisine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 15.11'e ulaştı. Geriye sadece Aralık verisi kaldı. Son veri, dolayısıyla zam oranı Ocak ayı başında belli olacak ama ipuçları da var.

ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI! 2023 OCAK yeni hemşire maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte en yüksek ve en düşük HEMŞİRE maaşları! Enflasyon farkıyla...

MEMURA EN AZ 10.768 TL

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.80 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 18.27'yi bulacak. Yüzde 18.27 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 768 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 188 liraya yükselecek.

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