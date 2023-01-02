ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI! 2023 OCAK yeni hemşire maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte en yüksek ve en düşük HEMŞİRE maaşları! Enflasyon farkıyla...
Zamlı hemşire maaşları yüzbinlerce hemşire tarafından sıkça internet arama motorlarında sorgulanıyor. Hemşire maaşları dahil tüm memur ve emekli maaşları TÜİK'in 3 Ocak'ta açıklayacağı enflasyon rakamlarının akabinde belli olacak. Peki 2023 OCAK yeni hemşire maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte en yüksek ve en düşük HEMŞİRE maaşları! Enflasyon farkıyla...
2023 OCAK ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI! Hemşire 2023 Ocak zamlı maaşları gündemde bir çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Hemşire maaşı 2023 hesaplama işlemleri yoğunluk kazandı. Memur zammı son enflasyon oranı ile netlik kazanacak. Hemşire maaşları ne kadar olacak sorusu da böylelikle yanıt bulacak. İşte memur maaşı hesaplama tabloları ve 2023 OCAK yeni hemşire maaşları hakkında gelişmeler...
OCAK ayı, pek çok kesim gibi memurlar ve memur emeklileri için de zam ayı olacak. Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak. Yüzde 14.05 çıkan Temmuz-Kasım enflasyonu, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi. 5 aylık TÜFE verisine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 15.11'e ulaştı. Geriye sadece Aralık verisi kaldı. Son veri, dolayısıyla zam oranı Ocak ayı başında belli olacak ama ipuçları da var.
MEMURA EN AZ 10.768 TL
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.80 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 18.27'yi bulacak. Yüzde 18.27 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 768 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 188 liraya yükselecek.