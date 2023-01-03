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Haberler Ekonomi EYT'liye emeklilik takvimi! Süreç nasıl ilerleyecek? İlk aylık ne zaman ödenecek? İşte 10 adımda başvuru yolu...

EYT'liye emeklilik takvimi! Süreç nasıl ilerleyecek? İlk aylık ne zaman ödenecek? İşte 10 adımda başvuru yolu...

2023'e emeklilik müjdesiyle giren EYT'liler için şimdi de yasa süreci başlıyor. Peki emeklilik takvimi nasıl işleyecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...

03.01.2023 06:59 - Son Güncelleme: 03.01.2023 06:59
EYT’liye emeklilik takvimi! Süreç nasıl ilerleyecek? İlk aylık ne zaman ödenecek? İşte 10 adımda başvuru yolu...

EYT'liler 2023 yılına emeklilik müjdesiyle girdi. Başkan Tayyip Erdoğan'ın 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunun açılacağını duyurmasıyla yüzü gülen EYT'liler, şimdi de yasaya kilitlendi.

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EYT’liye emeklilik takvimi! Süreç nasıl ilerleyecek? İlk aylık ne zaman ödenecek? İşte 10 adımda başvuru yolu...

Düzenlemenin bu hafta Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. EYT'yle ilgili tüm detaylar tasarının Meclis'e sevk edilmesiyle ortaya çıkacak.

EYT’liye emeklilik takvimi! Süreç nasıl ilerleyecek? İlk aylık ne zaman ödenecek? İşte 10 adımda başvuru yolu...

Düzenleme Meclis'ten geçtikten ve Başkan Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak.

EYT’liye emeklilik takvimi! Süreç nasıl ilerleyecek? İlk aylık ne zaman ödenecek? İşte 10 adımda başvuru yolu...

Emeklilik başvuruları da EYT yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacak.

EYT’liye emeklilik takvimi! Süreç nasıl ilerleyecek? İlk aylık ne zaman ödenecek? İşte 10 adımda başvuru yolu...

Eğer düzenleme bu ay yasalaşıp yürürlüğe girerse, beklenen emeklilik tarihi değişmeyecek.

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