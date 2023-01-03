EYT'liye emeklilik takvimi! Süreç nasıl ilerleyecek? İlk aylık ne zaman ödenecek? İşte 10 adımda başvuru yolu...
2023'e emeklilik müjdesiyle giren EYT'liler için şimdi de yasa süreci başlıyor. Peki emeklilik takvimi nasıl işleyecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...
03.01.2023 06:59 - Son Güncelleme: 03.01.2023 06:59
EYT'liler 2023 yılına emeklilik müjdesiyle girdi. Başkan Tayyip Erdoğan'ın 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunun açılacağını duyurmasıyla yüzü gülen EYT'liler, şimdi de yasaya kilitlendi.
Düzenleme Meclis'ten geçtikten ve Başkan Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak.